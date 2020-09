Stade Rennais – Mercato : une solution surprenante émerge pour remplacer Edouard Mendy

Dans la dizaine de jours qui sépare de la fin du Mercato, le Stade Rennais a deux priorités importantes en plus du dossier Reine-Adelaïde. Un gardien de but et un défenseur central sont nécessaires afin de renforcer l'effectif rennais.

Le départ d'Edouard Mendy a rendu la quête d'un portier encore plus impérieuse, même si Romain Salin a les qualités pour assurer l'intérim. Néanmoins, un gardien de but va bien arriver et même si la piste Alfred Gomis (Dijon) semble prioritaire, d'autres dossiers sont lancés.

Allagbé direction Rennes... ou Dijon ?

Mais si l'on en croit les informations de Football365 Afrique, une piste surprenante aurait été creusée par Florian Maurice. Le gardien de but des Chamois Niortais, Saturnin Allagbé, serait sur les tablettes rennaises.

Auteur d'un début de saison réussi sous le maillot niortais, Allagbé pourrait donc devenir le remplaçant de Mendy dans le but du club breton. A moins qu'Allagbé ne file du côté de... Dijon, pour faciliter justement le départ de Gomis du côté de Rennes.