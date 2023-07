Stade Rennais - Mercato : une vente à 30 M€ serait bouclée !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Le Stade Rennais peut se frotter les mains. Sauf retournement de situation dans les prochaines heures, le club breton va réaliser une énorme plus-value sur le transfert de Lesley Ugochukwu qui devrait rejoindre Chelsea. L'Equipe et RMC Sport l'annoncent notamment, Rennes et les Blues ont trouvé un accord à hauteur de 30 millions d'euros pour le jeune milieu français. Le joueur de 19 ans est attendu très vite en Angleterre pour passer sa visite médicale et ne devrait, par conséquent, pas figurer dans le groupe convoqué par Bruno Genesio ce samedi soir pour le match amical face à West Ham. Une fois son arrivée officialisée à Londres, il pourrait dans la foulée être prêté au Racing Club de Strasbourg. De l'expérience pour le remplacer ? Le Stade Rennais va donc perdre l'un de ses grands espoirs dans l'entrejeu mais aurait déjà des idées afin de le remplacer. Selon l'Equipe, la direction bretonne penserait en effet à deux pistes de renom : Tiémoué Bakayoko (libre) et Nemanja Matic (AS Rome). Les deux cibles sont étudiées en interne tandis qu'au rayon des départs, les négociations se poursuivent avec Wolfsburg pour le transfert de Lovro Majer. Chelsea et Rennes ont trouvé un accord pour le transfert du jeune milieu Lesley Ugochukwu (19 ans) pour une somme d'environ 30 M€. Le joueur devrait passer sa visite médicale dans les prochaines heures https://t.co/m35bYfRW6r pic.twitter.com/XlN1FSi033 — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 29, 2023

Thibaud Jouffrit

Rédacteur