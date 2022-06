Stade Rennais, OGC Nice - Mercato : à la lutte pour un ancien défenseur du RC Lens

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, les clubs de L1 sont prêts à se jeter sur les belles opportunités offertes par les trois relégués de la saison. Du côté de Metz, notamment, il y a quelques belles affaires à réaliser, dont une a laissé un bon souvenir aux supporters du RC Lens : Fabien Centonze. Sous contrat jusqu'en 2024, le latéral droit est invité au départ par le club lorrain, qui a besoin de renflouer ses caisses.

D'après Foot Mercato, plusieurs clubs français et étrangers sont intéressés. En Ligue 1, on trouve notamment le Stade Rennais et l'OGC Nice. Les Bretons pourraient perdre Hamari Traoré, les Azuréens Youcef Attal. En Allemagne, Schalke 04 serait entré en contacts avec le représentants du joueur. Toutes ces équipes sont notamment appâtés par la faible indemnité réclamée par le FC Metz : 3 M€, selon FM, alors que sa cote est de 7 M€ sur Transfermarkt...

Raphaël Nouet

Rédacteur