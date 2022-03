Stade Rennais, OGC Nice - Mercato : Hugo Lloris répond à l'intérêt des 2 clubs

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Alors que son contrat avec Tottenham expirait en juin 2022 et que les Spurs traversaient une énième saison difficile, la question de l'avenir d'Hugo Lloris s'est posée lors de la première partie de saison. Le Stade Rennais et l'OGC Nice auraient notamment fait part de leur intérêt pour le champion du monde. Mais celui-ci a fini par prolongé jusqu'en 2024 avec le club londonien, où il a récemment disputé son 400e match.

Dans un entretien à L'Equipe paru ce jeudi, il a été interrogé sur la rumeur d'une arrivée en Bretagne ou d'un retour dans son club formateur : "J'arrivais en fin de contrat, donc je ne pouvais pas maîtriser les rumeurs. A partir du moment où j'avais l'intention de donner la priorité à Tottenham, la question n'a pas pu se poser très concrètement. Si j'avais décidé de partir, je l'aurais envisagé, mais à aucun moment je ne me suis dit que j'allais partir. Et quand les gens de ton club te respectent et t'estiment, tu fais attention à ces choses-là".

Lloris n'a pas réellement songé à revenir en France En fin de contrat avec Tottenham à la fin de la saison, Hugo Lloris a finalement prolongé jusqu'en 2024. Le gardien de 35 ans a expliqué à L'Equipe qu'il avait toujours privilégié un nouveau bail avec les Spurs et n'a donc pas réellement étudié les propositions rennaises et niçoises.

