Stade Rennais, OGC Nice – Mercato : les Bretons peuvent oublier Amine Gouiri

Si le Stade Rennais va prochainement se lancer à corps perdu dans le dossier Arnaud Kalimuendo (PSG, 20 ans), le club breton carresse également le fol espoir de pouvoir se placer sur le dossier Amine Gouiri (OGC Nice, 22 ans). Mais cette piste s'annonce des plus complexes. D'après L'Equipe, l'ancien Lyonnais n'est pas complètement intransférable mais l'accord verbal entre le Gym et Gouiri porte sur un transfert dépassant les 40 M€... Et vers une destination encore plus prestigieuse à l'étranger. Gouiri n'est pas chaud pour Rennes Rennes – qui est un concurrent direct de Nice – ne correspond donc pas au portrait-robot de l'équipe à même d'activer la clause. Le quotidien sportif assure également que l'international Espoirs n'est pas spécialement emballé par un transfert en Bretagne. Une destination qu'il ne voit pas comme une réelle progression dans son plan de carrière. Une chose est certaine : si les Rouge et Noir parviennent à faire un coup offensif, cela ouvrira la porte à un départ de Serhou Guirassy (26 ans). A trois ans de la fin de son contrat, l'ancien Amiénois ne se voit pas continuer dans la peau d'un joueur de complément...

Alexandre Corboz

Rédacteur

