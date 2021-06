Stade Rennais, OL – Mercato : Nabil Fekir en Bretagne, un « bruissement fantaisiste »

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Alors que les premiers bruits de couloir circulent un peu partout à l'approche du Mercato, Ouest-France s'est fendu d'un article revenant sur les premiers noms accolés au Stade rennais. Si les pistes Loïc Badé (RC Lens), Christopher Wooh (AS Nancy-Lorraine), Maxime Gonalons (Grenade), Xeka (LOSC) ou encore Farid Boulaya (FC Metz) ne sont pas démentis, deux autres noms font davantage tousser.

Fekir et Vilhena, un problème de salaire

C'est notamment le cas de Nabil Fekir (Bétis Séville) que le média breton range « au rayon des bruissements fantaisistes » : « Il y a quelques semaines, Florian Maurice avouait beaucoup aimer le joueur tout en déclarant aussi que c’était irréalisable sans doute en raison du salaire ».

Visiblement, le salaire pose aussi soucis pour la piste du néerlandais Tonny Vilhena (Krasnodar, 26 ans) même si son arrivée serait souhaitable. « Une chose est sûre une telle recrue donnerait des airs de Ligue de champions à un recrutement que beaucoup craignent très orienté Ligue 1 », conclut Ouest-France.