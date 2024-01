Stade Rennais, OL, OM - Mercato : rebondissements pour Matic et Truffert !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Les retrouvailles entre Nemanja Matic et les dirigeants du Stade Rennais ont été programmées aujourd’hui. Pour définir, sans doute, les contours d’une séparation qui conviendrait à toutes les parties ? L’équipe penche vers cette hypothèse, dans son édition du jour, tant la probabilité d’une réapparition du Serbe sous le maillot rouge et noir est la moins probable. Le SRFC dans son ensemble, a très peu apprécié la manière dont le Serbe s’est comporté ces dernières semaines, après avoir eu le sentiment de tout mettre en oeuvre pour que le joueur et sa famille se sentent bien à Rennes. Les dirigeants se sont montrés inflexibles face aux approches de l’OL et ils ont le soutien de l’actionnaire. Les joueurs, enfin, n’ont pas eu un mot pour leur éphémère coéquipier après le match samedi soir. À l’arrivée Matic est dans l’impasse. Pour l’instant, le club breton n’a pas vu arriver l’offre d’un club londonien qui arrangerait tout le monde. Retrouvez toute l'actualité du Stade Rennais Rennes veut trouver un remplaçant à Truffert De son côté, Adrien Truffert veut absolument rejoindre l’OM cet hiver. « Rennes attend de trouver un potentiel remplaçant à Truffert pour ouvrir la porte à un départ vers l’OM, affirme Yacine Youssfi au Football Club de Marseille. Le joueur veut rejoindre l’OM et reste confiant. Le joueur a des envies de départ depuis l’été dernier où il était proche de Newcastle jusqu’à qu’il se blesse. » Par ailleurs, Ouest France affirme que le Stade Rennais s’active pour recruter au milieu, où il est dépeuplé. Au moins deux dossiers sont sur la table des négociations. Érigé ces dernières semaines comme piste prioritaire, Pierre Lees Melou est très intéressé pour venir mais Brest bloque. À suivre.... Rennes attend de trouver un potentiel remplaçant à Truffert pour ouvrir la porte à un départ vers l’OM.



Le joueur a des envies de départ depuis l’été dernier où il était proche de Newcastle jusqu’à qu’il se blesse. pic.twitter.com/iXDZl1aDKv — Yacine Youssfi (@yacine_youssfi) January 14, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Nemanja Matic, qui doit se réunir ce lundi avec les dirigeants du Stade Rennais au sujet de son avenir, pourrait être contraint de faire volte-face. Adrien Truffert, lui, veut vraiment rejoindre l’Olympique de Marseille.

