Stade Rennais, OM - Mercato : après Mandanda, la famille Pinault négocie un dossier explosif !

Le Stade Rennais va disputer une compétition européenne la saison prochaine. Le mercato du club breton va se poursuivre et plusieurs arrivées sont attendues avant la fin de l’été. En parallèle, plusieurs joueurs du club sont très convoités en Europe. Actuellement, la famille Pinault négocie un dossier explosif !

Selon les informations de “Sky Sport“, le Bayern Munich veut absolument recruter Mathys Tel, lors du mercato estival. Le club considérerait même le jeune rennais comme le plus grand talent d’Europe en attaque. Les discussions sont en cours pour trouver un accord le plus vite possible, mais la famille Pinault se montre difficile en négociation. Aux dernières nouvelles, elle avait refusé une offre d'environ 10 millions d'euros (avec bonus) du club bavarois.

