Stade Rennais, OM – Mercato : les deux clubs sous la menace du même poids lourd européen ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Alors que le Mercato hivernal se profile, les clubs de Ligue 1 ont toutes les raisons d'être fébriles. En raison de la crise sanitaire et du fiasco Mediapro, difficile de lutter à armes égales avec les clubs étrangers en matière de Mercato. Le Stade Rennais et l'OM pourraient le vérifier dès cet hiver. En effet, les deux formations engagées en Ligue des champions en début de saison vont devoir composer avec les ambitions de l'AS Roma...

D'un côté, le club breton va devoir se méfier des envies de jeunesse du club romain. Sous l'impulsion de la famille Friedkin, priorité est fixée pour cet hiver à un renfort jeune au poste de latéral droit. L'intérêt de la Roma pour Brandon Soppy avait fuité il y a quelques jours, il est confirmé par le Gazzetta dello Sport. Selon le journal italien, Soppy fait partie d'une short-list de quatre prospects avec Reynolds (Dallas), Frimpong (Celtic) et Omeragic (Zurich).

La Roma veut griller l'OM pour Hysaj

De l'autre, l'OM va sans doute voir ses perspectives se compliquer pour recruter un latéral droit. Hier, nous évoquions le cas Elseid Hysaj, en fin de contrat dans six mois avec Naples et qui pourrait constituer une belle opportunité pour pallier avec quelques mois de retard le départ de Bouna Sarr. Problème, là encore, l'AS Roma s'est invitée dans le dossier et compte bien placer ses pions pour recruter le défenseur gratuitement à la fin de la saison.