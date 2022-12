Stade Rennais : Pinault a mis un énorme coup de pression à Genesio et Maurice !

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Le Stade Rennais a impressionné lors de la première partie de saison. Invaincus depuis 17 matches, les hommes de Bruno Genesio se sont calés bien au chaud à la 3e place de Ligue 1, grâce notamment à un jeu bien léché.

Ce début de saison est totalement en adéquation avec les ambitions fixées par la famille Pinault, qui n’acceptera pas voir le Stade Rennais glisser au classement après la trêve internationale liée à la Coupe du monde au Qatar. Foi de Romain Molina !

« Le propriétaire a exigé une place en Europe et si possible dans les trois premiers sinon ça pourrait être très chaud pour le coach et le directeur sportif donc on verra », a glissé le journaliste d’investigation sur sa chaîne.