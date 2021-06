Stade Rennais, PSG – Mercato : Camavinga se venge des JO, un départ d'actualité ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Comme on pouvait s'en douter, Eduardo Camavinga (18 ans) n'a pas très bien pris que le Stade Rennais le bloque dans sa participation aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France Espoirs. Ouest-France annonce même que cette décision assumée par le président Nicolas Holveck pourrait sonner le glas de l'épisode rennais de Camavinga.

Camavinga réclamerait 500 000€ par mois

Attendu à l'entraînement de Rennes le 4 juillet du fait de sa présence à l'Euro Espoirs, Eduardo Camavinga n'a toujours pas prolongé au delà de juin 2022. « Il n’y a rien de finalisé. On discute toujours autant avec ses représentants. Mais on ne veut pas que ce soit le feuilleton de l’été », a fait savoir Nicolas Holveck. « L’entourage du crack a exprimé des exigences salariales très élevées, très au-delà du marché, pour signer cette prolongation. On parle de 500 000 euros. Un montant refusé par le club et l’actionnaire », écrit le média local.

D'après le 10 Sport, le Stade Rennais est quand même venu avec « une très belle offre financière » avec « un salaire plus que conséquent pour un joueur de son âge ». Pas sûr toutefois que cela suffise même si le joueur privilégiait de faire une année supplémentaire en Bretagne plutôt que de quitter le nid après un exercice 2020-21 mitigé.

Le PSG toujours à l'affût

Ouest-France fait du PSG le favori pour accueillir Eduardo Camavinga même si aucune offre n'est encore tombée. « C'est un des jeunes joueurs les plus intéressants de la planète foot », a rappelé son président, peu désireux de le brader mais se refusant à donner un chiffre. Il y a quelques mois, Rennes tablait sur 100 M€ mais la cote du joueur a baissé avec la perte de son statut d'international A tricolore.