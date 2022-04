Stade Rennais, PSG - Mercato : destination déjà trouvée pour Moise Kean ?

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Moise Kean imaginait certainement autre chose quand il est revenu dans son club formateur, la Juventus Turin, l'été dernier. Quand il a quitté la Vieille Dame à l'été 2019 pour Everton, celle-ci régnait sans partage sur le Calcio depuis huit ans. Aujourd'hui, elle a perdu le Scudetto, ses finances sont exsangues et les principaux cadres, notamment en défense (Chiellini, Bonucci), sont en bout de course. Et lui qui espérait former le duo d'attaque avec Alvaro Morata a vu débarquer Dusan Vlahovic cet hiver en provenance de la Fiorentina.

L'horizon de l'international italien est bouché à la Juventus, où il a pourtant été prêté jusqu'en 2023 par Everton avec option d'achat obligatoire. Le Stade Rennais et, dans une moindre mesure, le PSG s'intéressent à lui pour la prochaine saison. Mais les dirigeants bianconeri ont une autre idée, comme l'a expliqué Nicolo Schira sur son compte Twitter : il souhaiteraient l'incorporer dans le deal qui permettrait de recruter Nicolo Zaniolo. L'AS Roma réclame 50 M€ pour le milieu offensif de 22 ans. Kean, coté à 28 M€ par Transfermarkt, pourrait faire baisser la note de moitié.

Mais le Stade Rennais et le PSG ne doivent pas perdre tout espoir dans ce dossier car la Roma compte déjà un attaquant du profil de Kean en la personne de Tammy Abraham. Et l'on sait que José Mourinho n'est pas du genre à aligner deux tours jumelles en pointe...

#Juventus are working to sign Nicolò #Zaniolo in the summer #transfers window. #ASRoma want €50M to sell the italian talent. #Juve are considering to insert a counterpart (Moise #Kean) in the deal to try to lower the price