Stade Rennais - Mercato : le Real Madrid s'est pris un coup de massue pour Camavinga !

Si Adama Traoré barre la Une d’AS aujourd’hui, c’est le dossier Eduardo Camavinga qui occupe une grande partie de l'édition du quotidien madrilène. Ce dernier l’affirme : le milieu de terrain du Stade Rennais est LA priorité de recrutement du Real Madrid au mercato d’été 2021.

Le Real Madrid épargne mais souffre financièrement

Le transfert de l’attaquant du PSG Kylian Mbappé passerait ainsi au second rang dans l’esprit de Florentino Pérez. La raison est simple : Camavinga coûterait moins cher en indemnité de transfert que le champion du monde 2018. Bien qu’il ait fait quelques économies, notamment en terme de masse salariale, le Real Madrid souffre financièrement à cause de la crise sanitaire et doit compter ses sous. Aussi, il n’est pas dit qu’il sera en mesure de financer l’arrivée du néo international tricolore l’été prochain.

« Camavinga ne partira pas à moins de 80 M€ »

AS ajoute que Florian Maurice a signalé que « quiconque voudra Camavinga devra payer 80 millions d’euros » au Stade Rennais, qui compte bien prolonger son contrat ces prochaines semaines. « Au Real Madrid, on est convaincu qu’il est l’élu, le renfort idéal au milieu, mais il est évident aussi que plus les mois vont passer avec une mise en lumière en Ligue des champions, et plus son recrutement sera difficile », conclut Marco Ruiz. Le journaliste espagnol précise que Camavinga rêve toujours de la Maison Blanche. C'est déjà ça.