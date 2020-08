Stade Rennais, PSG – Mercato : Leonardo ouvre grand la porte à Maurice pour Areola

Après avoir conclu les arrivées d'Aguerd, Terrier et Guirassy et en attendant celle d'un défenseur central d'expérience, le Stade Rennais pourrait avoir à gérer un dossier compliqué. Le gardien de but Edouard Mendy, arrivé l'été dernier du Stade de Reims, suscite des convoitises.

Pour le moment, le club breton fait la sourde oreille aux propositions de Chelsea qui aurait déjà mis 20 millions d'euros sur la table pour le gardien sénégalais. Mais dans le cas où les Blues se montreraient suffisamment convaincant, le Stade Rennais devra trouver une solution de rechange. Les échos récents montrent qu'Alphonse Areola, revenu au PSG après son prêt au Real Madrid, serait dans les petits papiers de Florian Maurice.

Leonardo très clair avec Areola

Et le directeur sportif rennais peut-être rassurés sur les intentions parisiennes dans ce dossier. Le PSG n'aurait en effet aucune intention de conserver le portier international. Selon Soccer Link, « Leonardo a annoncé à Alphonse Areola qu’il ne comptait pas sur lui, son salaire étant jugé trop élevé. Le portier est prié de trouver un nouveau club avant la fin du mercato ». Autant dire que le PSG accueillera donc très favorablement une approche rennaise. Mais cela inclut avant tout que le dossier Edouard Mendy avance...