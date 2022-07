PSG - Mercato : un club de Ligue 1 autre que le RC Lens s'attaque à Kalimuendo

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Le Stade Rennais patauge toujours en ce qui concerne le recrutement en défense centrale, en revanche les Bretons se lancent sur une piste plus qu'intéressante sur le secteur offensif. Meilleure attaque du championnat la saison dernière, Rennes a épaté par sa capacité à infliger des scores extrêmement lourds à n'importe quel adversaire et cela pourrait leur coûter de perdre quelques individualités comme Martin Terrier qui a tapé dans l'oeil de plusieurs clubs européens.

Le Stade Rennais fonce sur Kalimuendo

Pour cette raison, les hommes de Bruno Génésio pourraient accueillir un nouvel attaquant qui a performé en Ligue 1, Arnaud Kalimuendo. Après deux très bonnes saisons en prêt à Lens, l'international espoir français a fait étalage de tout son potentiel et est désormais prêt à franchir un cap. Alors qu'il pourrait manquer de temps de jeu au PSG, une nouvelle opportunité s'offre à lui pour jouer l'Europe avec les rouge et noir. Comme terrier, le buteur de 20 ans est polyvalent. Rapide et puissant, le Titi parisien est capable de jouer en pointe mais aussi sur une aile.

Selon l'Équipe, des premiers échanges ont eu lieu. Leeds a formulé une offre à laquelle Kalimuendo n'a pas répondu positivement et Nice a étudié la piste mais l'enveloppe de 20 millions réclamée par le PSG semble trop gourmande pour les Aiglons.