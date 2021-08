Stade Rennais, PSG - Mercato : retournement de situation pour Camavinga ?

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Comme Boubacar Kamara à l'Olympique de Marseille, Eduardo Camavinga, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat avec le Stade Rennais, ne voudrait pas prolonger son bail avec le club Rouge et Noir.

Mais alors qu'il semblait se diriger vers un départ de Rennes cet été, le jeune milieu de terrain français, courtisé par le Paris Saint-Germain et Manchester United, voudrait prendre son temps pour son avenir et n'exclurait pas encore l'hypothèse d'un départ libre l'été prochain, selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano. Le feuilleton Camavinga est donc loin d'être terminé.

Exclusive Fabrizio Romano Column: Harry Kane latest, Jordan Henderson scare for Liverpool, Chelsea’s difficult striker hunt, and more https://t.co/RzDMHOrHhP — BenchWarmers (@BeWarmers) August 1, 2021