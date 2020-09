Stade Rennais, PSG, Real Madrid - Mercato : Zidane, la clef du transfert de Camavinga

Mardi, Eduardo Camavinga est devenu le plus jeune international français depuis 1914, à seulement 17 ans. Pour fêter ça, le milieu de terrain du Stade Rennais a réalisé des débuts pleins de culot. Capable de récupérer une balle aux abords de sa surface de réparation et de frapper en direction de la cage croate en seulement trente secondes, il a prouvé qu'il était de la trempe des meilleurs.

Cela, le Real Madrid le sait depuis déjà longtemps. Mais les Merengue ne sont pas encore passés à l'action, laissant la possibilité au PSG, par exemple, d'espérer faire venir le prodige. Cette attente s'explique par le fait que le Real Madrid, comme tous les autres clubs de la planète, a beaucoup souffert des conséquences économiques de la pandémie de Covid-19 et qu'il va faire profil bas cet été.

Un avis toujours très respecté

Un homme, un seul, pourrait faire pencher la balance. Cet homme, selon le média espagnol OK Diario, c'est Zinédine Zidane. L'entraîneur des Merengue est une figure respectée en France comme en Espagne. Il ne parle pas à tort et à travers comme un José Mourinho. Alors, s'il appelle Eduardo Camavinga pour lui dire qu'il veut travailler avec lui dès cet été ou en 2021, il y a fort à parier que le jeune Rennais se projettera vers un avenir madrilène. Mais tant qu'il ne l'aura pas fait, le PSG et d'autres pourront rêver…