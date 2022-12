Stade Rennais, RC Lens – Mercato : le dossier Badé bientôt réglé, les détails ont fuité !

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

« Il est toujours à Nottingham et on essaie de trouver des solutions. Car il n'a pas eu du tout de temps de jeu là-bas. J'espère que cela va se décanter pour lui et le club ». Dans les colonnes de L'Equipe ce mercredi matin, Florian Maurice évoquait le cas de Loïc Badé, prêté par le Stade Rennais à Nottingham Forest. Un dossier qui s'est accéléré ces dernières heures.

En manque de temps de jeu en Premier League, l'ancien Lensois a depuis pris la direction de l'Espagne et devrait signer un nouveau prêt au FC Séville. Déjà en Andalousie, l'intéressé passerait même sa visite médicale préalable à la finalisation du dossier.

Rennes veut limiter la moins-value

Selon le journaliste Mercato Ignazio Genuardi, Loïc Badé va rejoindre le club de Jorge Sampaoli dans un prêt qui sera assorti d'une option d'achat de 12 M€. La presse espagnole assure que celle-ci est similaire à celle négociée en Angleterre, comprise entre 14 et 15 M€, mais qu'il n'y a pas d'obligation à celle-ci contrairement à ce qui avait été négocié avec Nottingham (option en cas de maintien). Du côté de Rennes, on espère amortir au maximum l'échec de son transfert, lui qui avait été recruté pour 17 M€ à l'été 2021 sans jamais s'imposer en Bretagne.