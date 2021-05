Stade Rennais, RC Strasbourg – Mercato : Florian Maurice lorgne déjà un cadre à Stéphan

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

S'ils ont partagé le même bureau et collaboré au Stade Rennais il y a encore quelques mois, Florian Maurice et Julien Stéphan n'ont désormais plus les mêmes intérêts. Alors que le directeur sportif des Rouge et Noir cherche des renforts dans le cœur du jeu et en défense pour remplacer Damien Da Silva, le technicien vient quant à lui d'être nommé entraîneur principal du RC Strasbourg pour les trois prochaines saisons.

Alexander Djiku en plan B de Loïc Badé (RC Lens)

Pour ses débuts au RCSA, Julien Stéphan pourrait déjà être attaqué par Rennes sur l'un de ses cadres. En effet, selon France Bleu, le club breton a coché le nom d'Alexander Djiku (26 ans) en plan B en cas d'échec des négociations avec le RC Lens pour Loïc Badé.

Sous contrat jusqu'en juin 2023 et couteau suisse du Racing sous Thierry Laurey (30 apparitions en défense et au milieu), l'ancien Caennais ne serait pas forcément fermé à un départ. Le site internet de la radio précise qu'une troisième option est également creusée par Florian Maurice mais ne révèle pas son identité.