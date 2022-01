Stade Rennais, Real Madrid – Mercato : Genesio démolit la rumeur Endrick

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Si le Stade Rennais est vite apparu en Espagne parmi les principaux rivaux du Real Madrid et de Manchester City pour signer la pépite brésilienne Por Endrick (Palmeiras, 15 ans), Bruno Genesio a vite calmé la hype.

L'ancien technicien de l'OL l'a assuré : il n'est absolument pas sur cette piste à court ni à moyen terme. « Ah non… Je ne sais pas du tout… Pour tout vous dire, c’est mon fils qui m’a appelé pour me dire ça : « Vous êtes sur une pépite ? » Je lui ai dit non. Je sais que c’est un très bon joueur mais on n’est pas dessus ».

Par ailleurs, le coach breton a également fait savoir que la fin du Mercato des Rouge et Noir serait calme : « On n'a pas l'intention de se laisser tenter. On attend le retour de nos joueurs qui sont à la CAN, trois joueurs importants. Ce sera ça notre Mercato. Je crois en cet effectif. La preuve, c'est qu'il y a un mois et demi tout le monde louait notre jeu et c'était le même effectif ».