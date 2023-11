Stade Rennais : Stéphan fait une nouvelle victime, coup de théâtre pour l’avenir de Maurice !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Julien Stéphan n’a pas fini son grand ménage au Stade Rennais. Sa dernière victime : Philippe Bizeul. Après le départ de Dimitri Farbos, premier adjoint de Bruno Genesio, son deuxième acolyte, présent aux séances de lundi et mardi, était absent hier matin. Selon L’Équipe, celui qui est arrivé à Rennes en 2020 est lui aussi sur le départ alors que celui de Florian Maurice n’est pas encore tranché !

Maurice toujours en réflexion...

« Lundi, le directeur sportif du Stade Rennais était vraiment partant et la tendance est toujours à un départ, mais il serait encore dans un temps de réflexion, assure le quotidien sportif ce jeudi. Soit il est aussi dans un temps de négociation de son départ et n’envisage pas de collaborer avec Stéphan comme il l’avait fait il y a trois ans, soit il a reconsidéré la situation, lui qui se sent bien à Rennes, et hésite à lâcher le travail accompli depuis plus de trois ans. »

De son côté, le Stade Rennais espère le voir rester, tout en étant en position de songer à un nouveau profil en cas de départ...

Podcast Men's Up Life