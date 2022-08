Stade Rennais : Terrier justifie sa prolongation et juge le mercato de son équipe

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Martin Terrier a prolongé ce mercredi son contrat avec le Stade Rennais d'une saison supplémentaire. L'ancien joueur de l'OL est désormais lié avec le club Rouge et Noir jusqu'en juin 2026 et devient le joueur le mieux payé de l'effectif rennais.

"C'était la suite logique"

Au micro du club breton, Martin Terrier a justifié cette prolongation. "Je voulais m'inscrire dans la continuité de mes deux années avec le Stade Rennais. Je suis très bien ici, je me sens épanoui. Donc c'était la suite logique", a confié l'attaquant français avant de s'exprimer sur le mercato estival réalisé par son équipe. "Il y a eu des arrivées. On essaye de les mettre à l'aise. Ça se passe plutôt bien pour le moment. On a gardé l'ossature de la saison dernière, ce qui est très important."

💬 Les premiers mots de 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗶𝗲𝗿 après sa prolongation d’une année supplémentaire au SRFC. 🔴⚫ pic.twitter.com/zXmQL4M2vS — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 24, 2022

