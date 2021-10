Stade Rennais : un couac réparé avec les supporters, Laborde n’en a pas fini avec les Girondins !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Gaëtan Laborde (27 ans) ne doit pas regretter une seule seconde son transfert au Stade Rennais. Après avoir brillé du côté du Montpellier HSC, l’attaquant de 27 ans peut enfin jouer la Ligue Europa et oublier son départ rageant des Girondins de Bordeaux au mercato d’été 2018. À l’époque, les dirigeants du FCGB ne semblaient pas conscients de disposer d’un buteur de son calibre en leur rang.

« Comme j’étais le petit du centre de formation, ce statut-là fait que c’est compliqué de me sortir. Surtout au poste d’attaquant, ils voulaient à chaque fois un gros nom devant et pas forcément le petit du centre de formation, que ce soit les supporters ou la direction, peste Laborde dans des propos relayés par Girondins4Ever. C’est dommage, parce que je fais mes stats. S’ils m’avaient fait confiance une deuxième année, je pense que j’aurais fait ce que j’ai fait ensuite à Montpellier. Mais c’est comme ça, c’est la vie, ça m’a appris aussi à relativiser quand ça va un peu moins bien. Il faut se servir des bons et des mauvais moments dans une carrière. »

Par ailleurs, le Stade Rennais a réparé un couac qui commençai à agacer les supporters : la Piverdière a de nouveau été ouverte au public cette semaine ! Après avoir trouvé porte close, plusieurs centaines d’entre eux ont enfin été invités à assister à un entraînement des Rouge et Noir sous la houlette de Bruno Genesio.

Images sympas en provenance de la Piverdière où plusieurs centaines de supporters sont réunis pour la réouverture de l’entraînement au public. (🎥@bleuarmorique) pic.twitter.com/lNJW3ezcpK — Actu SRFC (@ActuSRFC_) October 29, 2021