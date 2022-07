Stade Rennais : un départ juteux s’organise, le jackpot réinvesti sur un Brésilien ?

Bruno Genesio pourrait bientôt compter un attaquant en moins. Nicolo Schira a en effet confirmé cette nuit que le Stade Rennais et le Bayern Munich « sont en pourparlers très avancés pour tenter de faire signer le jeune talent Mathys Tel (né en 2005). Offert € 17M + 5M en bonus. »

Si le SRFC attend sans doute encore plus de son hmologue bavarois, Tel aurait déjà offert des cadeaux aux supporters à l’entraînement. Le signe d’un départ à venir ? L’hypothèse est lancée sur Twitter.

Le Stade Rennais pourrait réinvestir l’argent récolté avec son départ pour enrôler Igor. Incapable de ferrer le Sud-Coréen Kim Min-Jae, le club breton serait en passe de formuler une offre juteuse (15 + 3 M€) pour recruter le stoppeur brésilien de 24 ans, révélation de la Fiorentina la saison dernière.

#BayernMunich are in very advanced talks to try to sign the young talent Mathys #Tel (born in 2005) from #Rennes. Offered €17M + 5M as bonuses. #transfers