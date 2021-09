Stade Rennais : un gros couac gâche le Mercato de Genesio et Maurice

Zapping But! Football Club Stade Rennais : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021

François Pinault a sorti le chéquier pour mettre à disposition de Bruno Genesio une équipe compétitive au Stade Rennais cette saison. L’entraîneur des Rouge et Noir ne dira pas le contraire, lui qui pouvait déjà compter sur plusieurs renforts de poids avant même d’accueillir hier soir le nouveau venu Gaëtan Laborde.

Malgré les efforts de son actionnaire et son directeur sportif Florian Maurice, il semblerait que le SRFC soit un peu court au poste de défenseur central, où seuls trois éléments de base (Aguerd, Badé et Omari) n’ont pas toujours montré que de bonnes choses en août.

« Le mercato rennais est sympa, mais la gestion des défenseurs centraux, je ne comprends toujours pas, analyse le journaliste d’Ouest France Clément Gavard. Tu vas partir avec Badé, Aguerd, Omari, et des options derrières pour bricoler une année de CAN. Ces deux dernières années, c'était la même histoire et ça s'était terminé avec les prêts de Gnagnon puis Rugani (des grands succès!) le dernier jour. Quant à l'option Gélin, restons sérieux : il s'est fait les croisés en juillet et n'entrait plus dans les plans (d'où les JO). Reste la possibilité d'aller chercher un joueur libre mais il faudra idéalement que ce soit avant l'enregistrement de la liste pour la C4. Bref, c'est le gros loupé de ce mercato à mon sens. »

