Stade Rennais : un Mathys Tel record se fait déjà secouer au Bayern Munich

Mathys Tel aime les records. Il y a dix jours, lors du premier tour de la Coupe d’Allemagne sur la pelouse du Viktoria Cologne (3-0), l’ancien attaquant du Stade Rennais avait inscrit un but à l’occasion de sa première titularisation pour entrer dans l’histoire du Bayern Munich, devenant le plus jeune buteur du club munichois dans la compétition. Hier, lors de la réception du VfB Stuttgart (2-2) en Bundesliga, le buteur de 17 ans a une nouvelle fois saisi l’opportunité d’être aligné au coup d’envoi pour justifier la confiance du staff technique et armer une reprise limpide avec réussite.

Pas encore la confiance de ses partenaires

À 17 ans et 136 jours, il est devenu le buteur le plus précoce de l’histoire du Bayern en championnat, détrônant son coéquipier Jamal Musiala (17 ans et 205 jours en septembre 2020). « Ce qui me plaît surtout chez Mathys, c’est qu’il n’a peur de rien, a analysé Julian Nagelsmann. Il est plein de confiance, il aime provoquer ses adversaires directs dans les un contre un, et si jamais il en fait trop à l’entraînement, ses coéquipiers le ramènent très vite à la raison. »

Seul bémol relevé par L’Équipe : malgré son but hier, Tel n’a pas souvent été servi par ses partenaires, qui ne lui font pas encore totalement confiance. Simple question de temps vu son potentiel effarant ?

Pour résumer Pour sa première titularisation en Bundesliga sous le maillot du Bayern Munich, l’ancien prodige du Stade Rennais Mathys Tel (17 ans) est devenu le plus jeune buteur de l’histoire du club allemand en championnat. Effarant.

