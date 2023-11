Stade Rennais : un nouveau départ provoqué par Stéphan, le Mercato chamboulé ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

La révolution Stéphan a démarré au Stade Rennais. Présenté hier avec plein d’envie, le remplaçant de Bruno Genesio arrive frais et dispos avec la mission de faire remonter le club breton en haut du classement de Ligue 1. Pour ce faire, Stéphan devra composer avec un effectif qui pourrait bouger au mercato... sans le guide Jérôme Bonnissel.

Bonnissel aussi sur le départ ?

Sans Florian Maurice, L’Équipe affirme que le responsable du recrutement ne devrait pas non plus rester. Et pour garder la même organisation, le Stade Rennais cherchera rapidement un nouveau directeur sportif en phase avec Stéphan et Olivier Cloarec pour ajuster au mieux l’effectif au mercato.

La une du journal L'Equipe de ce 21 novembre 2023 > https://t.co/Jw3Qf8Kf74 pic.twitter.com/ShfpUqmNua — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 21, 2023

