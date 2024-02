Stade Rennais : un nouvel indice rapproche Florian Maurice d’un départ

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Particulièrement critique cette saison du fait de ses choix de Mercato, Florian Maurice pourrait bien quitter le Stade Rennais prochainement. Si l’on en croit Mohamed Toubache-Ter, particulièrement vindicatif à l’égard de l’ancien Lyonnais ces derniers mois, un nouvel indice va dans le sens d’un départ du directeur sportif. Barraud va quitter Rennes En effet, Philippe Barraud, l’un des plus proches collaborateurs de Florian Maurice à Rennes (coordinateur du recrutement chez les jeunes), se serait mis sur le marché. D’après l’insider, ce serait un signal de plus allant dans le sens d’un départ du dirigeant rennais en fin de saison. Sur ses dernières sorties médiatiques, Florian Maurice a donné l’impression d’être affecté par les critiques dont il faisait l’objet. Ce n’est d’ailleurs pas anodin si son nom a brièvement circulé à l’AS Rome dernièrement… Philippe Barraud collé à Flo Maurice se mettrait sur le marché ?!!



Un changement d'ère en passe de voir le jour en fin de saison. #SRFC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) February 23, 2024

