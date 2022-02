Stade Rennais : un taulier ouvre la porte d’un départ, coup dur pour les supporters avant le PSG

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Jonas Martin (31 ans) semble enfin devenu un pion essentiel du Stade Rennais. Son aventure pourrait néanmoins prendre fin plus vite que prévu à la fin de son contrat en juin, aucune négociation pour une éventuelle prolongation n’ayant encore été lancée.

« Non, n’y a rien du tout, a-t-il avoué au Télégramme. On verra ce que je fais, quelle sera la meilleure chose pour moi. Tout le monde sait que je me sens bien ici, comme ma femme, mes enfants. Le club est sain, il y a de l’ambition… Mais je ne forcerai rien. Si ce n’est pas ici, ce sera ailleurs. Ça ne me perturbe pas pour le moment. Ça fait partie du foot. Mon intérêt, aujourd’hui, passe après les objectifs collectifs. »

Par ailleurs, le Stade Rennais a fait passer un communiqué annonçant la fermeture du parcage visiteurs pour le match contre le PSG programmé au Parc des Princes le vendredi 11 février en ouverture de la 24e journée de Ligue 1 (21h). Les supporters ayant acheté leur billet sur le site du club breton seront remboursés dans de brefs délais.

[COMMUNIQUÉ]



ℹ️ Fermeture du parcage visiteurs pour #PSGSRFC. Le communiqué ⤵️ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 4, 2022