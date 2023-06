Stade Rennais - Mercato : Maurice fonce sur une ex piste de l'OM et une autre de l'OL

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Le Stade Rennais a conclu la saison à la 4e de la L1, synonyme de qualification en Ligue Europa. Place au Mercato maintenant et RMC révèle une piste. Elle mène à Tosin Adarabioyo, le défenseur de Fulham (25 ans, 1,96m), courtisé par le passé par l’OM. Un imbroglio autour de son contrat fait que le joueur pourrait se retrouver libre, et donc gratuit, alors que Fulham espère entre 10 et 15 millions d’euros. Formé à Manchester City, le joueur est très convoité. L'AS Monaco, des clubs italiens et anglais seraient également intéressés.