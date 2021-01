Stade Rennais - Mercato : une pépite de la Piverdière va aller s'aguerrir dans une écurie de Ligue 1

Le mercato hivernal est un mercato d'ajustement. Le plus souvent, les joueurs l'utilisent pour trouver du temps de jeu et les clubs pour réparer les erreurs commisses à l'été. D'après les informations de RMC Sport, Yann Gboho va rejoindre le Nîmes Olympique sous la forme d'un prêt. À 20 ans, l'attaquant va quitter son club formateur pour emmagasiner de l'expérience au plus haut niveau chez les Crocos.

Lancé en 2018 à Rennes, son club formateur, Yann Gboho a disputé 30 matchs de Ligue 1 pour deux buts et trois passes décisives. Grâce à Julien Stéphan, qui croit en son potentiel, le joueur sous contrat jusqu'en 2023 a découvert la ligue des Champions. En décembre dernier, dans les colonnes d'Ouest France, l'intéressé s'était confié sur son avenir : "Je vis à fond cette saison qui est intéressante. (...) On verra l’avenir après." Le futur se dessine du côté des Costières pour sauver Nîmes.