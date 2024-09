Stéphan a un regret à Paris, un retour au LOSC, Moukoko préservé à Lens ?

LOSC : le groupe de Genesio pour Le Havre

Alors que le LOSC a dévoilé ce vendredi le groupe retenu par Bruno Genesio pour le déplacement ce samedi (19h) sur la pelouse du Havre, Ethan Mbappé fait son retour tandis qu'Hakon Haraldsson, Samuel Umtiti, Nabil Bentaleb, Ismaily, Ngal’ayel Mukau, tous cinq toujours blessés, manquent à l'appel dans le groupe lillois pour cette rencontre.

Le groupe du LOSC : Chevalier, Mannone, Caillard - Gudmundsson, Santos, Meunier, Bakker, Alexsandro, Diakité, Mandi - André, Bouaddi, Cabella, Angel Gomes, André Gomes, Mbappé - David, Fernandez-Pardo, Sahraoui, Bayo, Zhegrova.

Stade Brestois : Roy tacle ses joueurs après Auxerre

Le Stade Brestois est retombé dans ses travers. Après un rebond en Ligue des Champions, on pensait les Bretons enfin lancée cette saison mais patatras hier à Auxerre, où ils ont été écrasés dans les grandes largeurs (0-3). « À part un ou deux, je ne crois pas avoir vu un joueur à son niveau, a fustigé Eric Roy en conférence de presse. S’ils avaient la tête à mardi, il n’y en aura pas beaucoup qui joueront. Il faut être bon à tous les matches, si tu veux espérer postuler au onze de départ. Le match le plus important était celui- là, pas celui de mardi. Moi, je ne fais pas de distinction entre les compétitions. Quand on ne met pas d’engagement, pas d’intensité, pas d’agressivité dans le bon sens du terme, tu es battu dans les duels, tu es battu tout simplement dans le jeu. »

Mais aussi

Stade Rennais : Stéphan affiche un regret à Paris

Battu à plate couture par une équipe du PSG qui lui a roulé dessus hier au Parc des Princes (1-3), le Stade Rennais a vu l’écart qui le séparait du leader du championnat. Malgré tout, Julien Stéphan veut rester positif :

« On a été dominés par une équipe capable de nous sanctionner sur des actions très longues et des pertes de balles qui nous ont été fatales. Moi, le regret que j’ai, ce sont les ballons récupérés dans les 30 derniers mètres, qu’on n’a pas bonifiés. Le parti pris était de les presser. On prend ce premier but dans un temps fort pour nous. Il fallait absolument qu’on progresse très vite à la récupération. J’aurais beaucoup aimé voir la fin de match à 2-3, parce que je pense que là, ça aurait pu tourner. Si on mérite d’avoir deux penalties au Parc des Princes (ndlr : la main de Warren Zaïre-Emery non sifflée à la 78e), on va jusqu’au bout et il faut les siffler. »

AJ Auxerre : Pélissier savoure

Après avoir fait la leçon au Stade Brestois hier à domicile (3-0). « Quand il y a une victoire, on dit souvent que c’est l’autre qui a été moins bon, s’est amusé Christophe Pelissier. Tactiquement, on a mis en place des choses pour empêcher Brest de développer son jeu. Sur nos sorties de ballon, ils n’ont pas pu presser là où ils avaient l’habitude de le faire. On avait identifié certaines choses, qui ont été bien faites. » Leurs adversaires n’ont jamais trouvé la solution.

OGC Nice : Moukoko préservé à Lens ?

Pour la première fois de la saison, Will Still sera confronté à plusieurs absences pour recevoir l’OGC Nice (17h). Inamovible titulaire, Florian Sotoca pourrait rater son premier match de la saison après sa blessure à Rennes (1-1) à la cheville droite. Si son absence devait se confirmer, le RC Lens devrait faire appel au duo Saïd-Nzola en attaque. Au milieu, Neil El-Aynaoui sera absent deux semaines en raison d’une déchirure à un quadriceps, ce qui pourrait relancer Nampalys Mendy même si la paire Diouf-Thomasson tient la corde.

Du côté niçois, les Aiglons n’ont effectué hier qu’une séance de 30 minutes pour préserver les joueurs disponibles. Si Hicham Boudaoui pourrait revenir dans le onze, Jeremie Boga (tibia) était incertain, hier, comme Tanguy Ndombele (hanche). Touché face aux Basques (petite entorse à une cuisse), Melvin Bard est forfait et le sera jusqu’à la trêve internationale (7-15 octobre). L’absence du latéral gauche pourrait ouvrir la voie à la première titularisation d’Ali Abdi. Devant, L’Équipe estime que Youssoufa Moukoko devrait être préservé. Sofiane Diop pourrait ainsi être titularisé.

🗞️ « Barcola revoit la vie en rose » : la une du journal L'Équipe du samedi 28 septembre 2024 pic.twitter.com/2OYNNJKoB1 — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 27, 2024

Et enfin...

MHSC : Bertaud encore titulaire à Monaco ?

Selon L’Équipe, Michel Der Zakarian pourrait reconduire Dimitry Bertaud dans le but montpelliérain lors du déplacement à Monaco (21h) pour la sixième journée de Ligue 1. « Dans le football personne n'est intouchable, a assuré l'entraîneur du MHSC en conférence de presse. Que ce soit à mon époque ou aujourd'hui, il faut être régulier dans la performance pour être sur le terrain. Sur le match (contre Auxerre), il y a eu un effet et il faut que ça perdure sur les matches qui vont arriver. »

Pour ce choc face à l'ASM, Der Zakarian serait tenté de titulariser pour la première fois Birama Touré, dernier arrivé début septembre, en provenance d'Arabie saoudite, mais le milieu de terrain est encore en phase de reprise et pourrait laisser débuter le duo Nzingoula-Fayad.