Thomasson interpelle Nantes à Lens, Faivre a un rêve Bleu, une recrue de renom à Nice !

RC Lens : Thomasson se rappelle de Nantes

Questionné pour savoir si la vague de prolongations n’avait-elle pas embourgeoisé le RC Lens, auteur d’un début de saison catastrophique, Adrien Thomasson a pris l’exemple du FC Nantes pour répondre. « J'ai connu des clubs avec des moyens où la moitié de l'équipe ne voulait pas prolonger, a-t-il expliqué dans L’Équipe en référence au FCN. Cela prouve bien, au-delà de l'aspect financier, qu'il y avait une appartenance. Le club a fait les efforts. »

Stade de Reims - Stade Brestois (1-2) : les réactions de Still et Roy

Éric Roy : « On a eu la chance et le talent de capitaliser sur une bonne période, lors de laquelle on a mis deux beaux buts. C'est une satisfaction de voir qu'on arrive à créer du jeu, même à l'extérieur, face à une équipe de Reims qu'on sait très forte et qui progresse année après année. C'était un match charnière qui pouvait nous faire passer dans les premières places. Je suis très heureux et très fier de mes joueurs. On a dix points, on avance, on essaye de cultiver l'humilité et le travail, sans oublier qu'on peut avoir de l'ambition. Si les joueurs continuent de produire ce genre de contenu et de performances, on continuera à marquer des points. »

Will Still : « On rentre à la pause avec un score logique. En deuxième période, on s'éteint pendant une petite dizaine de minutes et on paye très cher de ne pas être ressorti des vestiaires avec la même intensité et énergie qu'en première. On ne peut pas s'éteindre comme ça sur les premières minutes, comme c'est trop souvent le cas cette saison. Ce n'est pas faute d'avoir prévenu les joueurs... On a eu assez de situations pour plier le match ou revenir au score, tout n'est pas à jeter, mais on paye le prix fort. On s'est embourbé dans ce que Brest voulait, alors qu'on a assez de qualités offensives et collectives pour revenir. On s'est éteint pendant une très longue partie du match. »

FC Lorient : Faivre rêve des Bleus

Prêté au FC Lorient, Romain Faivre rêve d’évoluer en équipe de France à l’avenir. « Ici, le coach me met en confiance. J'ai beaucoup de temps de jeu. En enchaînant les matches, c'est plus facile de retrouver son football. Ça m'a fait du bien. L'équipe de France ? C'est un rêve pour tous les joueurs français, a-t-il déclaré au micro de Téléfoot. Ça passe par énormément de travail, il faut y aller étapes par étapes. Pour l'instant, je suis à Lorient. Je dois retrouver de la confiance, du plaisir et enchaîner les gros matches. »

OGC Nice : c’est enfin bouclé pour Sirigu !

Sans club depuis son départ de la Fiorentina, Salvatore Sirigu n’a jamais été aussi proche de revenir en Ligue 1. Foot Mercato confirme que le portier italien va bien rejoindre les rangs de l’OGC Nice. Tout serait enfin bouclé pour l’ancien gardien du PSG, qui s’entraînait avec le groupe professionnel ces derniers jours.

