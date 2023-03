Todibo gratte à Nice, couac à Rennes avant Lens, un nouvel atout à Bordeaux ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

MHSC : Der Zakarian a bien changé Auteur d’une remontada au classement depuis l’arrivée de Michel Der Zakarian sur le banc de touche, début 2023, le Montpellier HSC se jaugera dès vendredi contre l’OM au stade Vélodrome en ouverture de la 29e journée de Ligue 1 (21h). L’occasion pour l’ancien coach du FC Nantes d’afficher sa nouvelle souplesse dans le management. « C’est vraiment la volonté des joueurs d’être à l’écoute ou non. J’essaie d’évoluer. Ce qui n’a pas fonctionné avant, j’essaie de le gommer et d’apporter d’autres choses dans mon discours, en essayant d’être plus tranquille, même si je suis sanguin de temps en temps, a-t-il témoigné dans Ouest France. Encore aujourd’hui, ça peut partir à tout moment (rires). Il y a certains joueurs qui n’aiment pas quand on aboie derrière eux, alors que pour d’autres, il faut le faire et les prendre en aparté. J’ai toujours aimé mes joueurs, il faut savoir les cajoler par moments. » Stade Rennais : Omari blessé avant Lens Après Pierre Kalulu dimanche, c'est au tour de Warmed Omari de déclarer forfait pour le match amical des Bleuets contre l'Espagne ce soir à Vannes (18h30). Le défenseur du Stade Rennais, qui n'avait pas joué lors de la déroute contre l'Angleterre samedi (0-4), souffre d'une gêne aux adducteurs. Selon L’Équipe, Sylvain Ripoll ne fera pas appel à un remplaçant. De son côté, Bruno Genesio ne sait pas s’il pourra récupérer mari avant le choc contre le SRFC, samedi, au Roazhon Park (21h). Toulouse FC : Casanova tacle Jullien (MHSC) Entraîneur à succès du Toulouse FC cette saison, Alain Casanova n’a pas été tendre avec un joueur qu’il connaît bien, Christopher Jullien. « Il a besoin d’une grande exigence envers lui-même. Il y a des joueurs où on a la capacité à changer son comportement, grâce à l’exigence du coach ou de l’environnement. Lui, il est le seul à en être capable. Christopher a un très gros potentiel, a-t-il affirmé dans l’émission 100% Paillade. Aujourd’hui, je pense que par rapport aux objectifs qu’il avait pu se fixer, il est en dessous de ce qu’il aurait aimé faire. Il avait un potentiel et une projection énormes, malheureusement, cela n’a pas été exploité à 100%. Pourquoi ? Il a pu souvent manquer d’exigence envers lui-même et je pense qu’il en est conscient. Il arrive à un âge où il n’a plus beaucoup de temps à perdre. Il ne jouait plus au Celtic, il est arrivé à Montpellier, ça a été compliqué dès le début même si la dynamique était difficile pour tout le monde. Maintenant, c’est à lui de montrer ses qualités et Dieu sait qu’il en a pour être encore plus performant, et pour poursuivre son ascension vers ses réelles ambitions. » Alain Casanova pas des plus tendres avec Christopher Jullien sur @bleuherault:



"Il a pu souvent manquer d’exigence envers lui-même et je pense qu’il en est conscient. Il arrive à un âge où il n’a plus beaucoup de temps à perdre."#teamMHSC #MHSC 🔷️🔶️ https://t.co/4dqDa7IBoi — AllezPaillade.com (@AllezPaillade) March 27, 2023

OGC : Todibo gratte un maximum au Gym

Interrogé récemment sur ses intentions d’avenir dans les rangs de l’OGC Nice, Jean-Clair Todibo a expliqué toute sa reconnaissance envers le Gym. Le défenseur central le lui rend bien sur le rectangle vert. Selon Opta, l’ancien stoppeur du FC Barcelone récupère en moyenne 8 ballons par 90 minutes cette saison en Ligue 1. Seul le Rémois Emmanuel Agbadou (8,47) fait mieux parmi les défenseurs centraux.

FC Lorient : Le Fée n’attend plus rien du club

Après avoir déjà exprimé ses envies d'ailleurs, samedi dans L’Équipe, Enzo Le Fée a confirmé plus clairement son intention de quitter le FC Lorient à l'issue de la saison. « C'est le moment pour moi de partir, a déclaré l'international Espoirs dans Le Télégramme. J'ai un lien forcément particulier avec ce club et c'est pour ça que je souhaitais encore prolonger en début de saison. J'ai attendu une proposition de contrat du FC Lorient jusqu'à décembre. Elle n'est jamais venue. Maintenant, je n'attends plus rien du club et je ne prolongerai plus. J'espère partir dès cet été pour que mon transfert rapporte de l'argent au FC Lorient. »

Girondins : Bordeaux aidé par le calendrier ?

À dix journées de la fin, un point sur le calendrier pourrait permettre de se rendre compte que les Girondins de Bordeaux seront peut-être avantagés dans la course à la montée en Ligue 1. Les hommes de David Guion reçoivent 5 fois et se déplacent 5 fois, contre 4 réceptions pour ses concurrents directs. « C’est toujours mieux de recevoir, explique le journaliste Vincent Romain sur Girondins4Ever. Bordeaux en moyenne va affronter des équipes classées 10èmes, Sochaux 13èmes, et Metz 10èmes également. C’est à pondérer selon les dynamiques et c’est peut-être un peu trompeur… Après, ce qui est intéressant, ce sont les affrontements avec les équipes qui n’ont ou n’auront plus rien à jouer d’ici la fin de saison. Et là, on voit que Bordeaux en affrontera quatre, Metz quatre également et Sochaux en affrontera trois. C’est peut-être plutôt là-dessus que ça va se décider. Et d’ailleurs les Girondins sont plutôt avantagés sur ce plan-là puisque c’est possible qu’ils finissent avec des affrontements contre des équipes en roue libre. Par exemple Caen, Quevilly, Annecy… Il faudra voir où en seront Laval et Rodez. Mais possiblement, ces dernières équipes à affronter pour les Girondins seront peut-être plus ou moins démobilisées. C’est peut-être là-dessus que cela pourrait fortement se jouer »

Vincent Romain : "Les Girondins sont plutôt avantagés sur ce plan-là. C’est possible qu’ils finissent avec des affrontements contre des équipes en roue libre"



A lire ici en intégralité 👉 https://t.co/69MWrfMbs2#Girondins pic.twitter.com/g1ZL9TUgK2 — Girondins4Ever (@Girondins4ever) March 28, 2023

MHSC : Maouassa a la cote à Mönchengladbach

En quête de joueurs pour remplacer Marcus Thuram et Ramy Bensebaini au mercato estival, le Borussia Mönchengladbach aurait coché le nom d’un latéral français pour remplacer l’international algérien. Selon Bild, il s’agirait de Faitout Maouassa. Parti au Club Bruges l’été dernier, l’ancien défenseur du Stade Rennais est depuis prêté au Montpellier HSC. Lié au club belge jusqu’en 2025, Maouassa serait disponible pour 5 millions d’euros.

Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – du championnat de France.



Bastien Aubert

Rédacteur