Todido pas insensible au PSG, la victime rennaise de Genesio se défend, une folie pour Balogun !

Toulouse FC : la ruse de van den Boomen pour ne pas rater la finale contre Nantes C'est ce qu'on appelle un calcul malin. Dimanche dernier, à l'occasion de Montpellier – Toulouse (1-2), Branco van den Boomen a un peu forcé pour récolter un carton jaune, son troisième depuis début mars synonyme de suspension automatique. Si le milieu toulousain pourra jouer vendredi prochain au Stadium face à l'OL, ce dernier sera suspendu le week-end suivant pour Lorient... Et aura remis ses compteurs à zéro pour la finale de Coupe de France contre le FC Nantes le 29 avril. S'il n'avait pas écopé de ce carton jaune à la Mosson, le Néerlandais aurait joué 90 minutes avec une épée de Damoclès sur la tête face à l'OL. OGC Nice : Todibo intéressé par le PSG Brillant devant Kylian Mbappé samedi malgré la défaite de l'OGC Nice contre le PSG (0-2), Jean-Clair Todibo (23 ans) intéresse le PSG en vue de la saison prochaine. Foot Mercato nous l'a appris hier soir en précisant que l'ancien défenseur central du FC Barcelone, originaire de la région parisienne, ne serait pas insensible à l'idée de porter ses couleurs à l'avenir malgré la concurrence de clubs étrangers au mercato. Stade Rennais : attaqué par Genesio, Doué se défend Remplacé seulement 17 minutes après son entrée lors de la défaite du Stade Rennais face à l'OL, dimanche au Groupama Stadium (1-3), Désiré Doué a ensuite été attaqué de front par Bruno Genesio. Son conseiller a calmé le jeu. « Désiré est un jeune joueur plein de talent qui fait preuve d’une grosse générosité cette saison, cela dit nous savons qu’il demeure des axes d’amélioration et nous sommes aussi conscients que Bruno Genesio est attentif à cela, car il l’a démontré dans son management au quotidien et en match, réagit son conseiller Mikaël Silvestre dans L’Équipe. Désiré a pleine conscience de l’exigence du haut niveau et des attentes du coach, c’est pourquoi nous sommes sûrs qu’il fera le nécessaire pour répondre présent lors des prochaines rencontres. C’est un jeune garçon ambitieux et il continuera de travailler pour répondre aux exigences du coach. » ESTAC : la pique masquée d'Adil Rami à son entraîneur En roue libre face aux micros de Prime Vidéo, Adil Rami (37 ans) attend avec impatience la fin de saison avec l'ESTAC. Sachant son équipe condamnée, le Champion du Monde a chargé contre ses partenaires... Mais également contre son entraîneur australien Patrick Kisnorbo : « Si le message du coach est audible et passe encore ? Je me pose la même question (rires) ! Je vais botter en touche parce qu'il me reste 8 matchs avec ce coach et si je peux avoir le maximum de minutes... En plus j'ai beaucoup moins de crampes donc ce n'est pas le moment ».

AS Monaco - Clermont : on connaît la finale de la Gambardella

Le 29 avril, en ouverture de la finale de la Coupe de France entre le Toulouse FC et le FC Nantes, les équipes de moins de 19 ans de Monaco et Clermont se défieront en finale de la Coupe Gambardella. Hier, l’ASM s’est imposée à Pau (2-0) grâce à Nacim Dendani (15e) et Joan Tincres (87e), tandis que Clermont s’est qualifié contre Rennes aux tirs au but (2-2, 5-4 aux t.a.b.). Le héros du jour se nomme Ilhan Fakili (en photo derrière avec Enzo Cantero), auteur de l’égalisation à 2-2, à la 84e, puis du tir au but qui a qualifié son équipe. Ce sera la première participation du Clermont Foot à la finale de cette compétition.

Stade de Reims : 40 millions pour Balogun !

Dans le viseur de plusieurs clubs de standing en vue du prochain mercato, Folarin Balogun va rentrer à Arsenal cet été et faire le point avec Mikel Arteta sur son avenir personnel. Selon Ekrem Konur, son cas est déjà discuté chez les Gunners qui attendent une offre d’au moins 40 millions d’euros pour vendre leur buteur de 21 ans ! Everton, Newcastlen West Ham, Naples et l’AC Milan sont cités par le spécialiste des transferts. Ni l’OM ni le LOSC, pourtant intéressés en Ligue 1, ne sont mentionnés.

MHSC : le LOSC déjà dans le viseur

Malgré sa déception née de la défaite du Montpellier HSC contre le Toulouse FC à la Mosson ce dimanche (1-2), Benjamin Lecomte veut déjà se projeter sur le périlleux déplacement à Lille dimanche prochain dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1 (13h). « On n’a pas fait la partie qu’on aurait souhaitée. On a beaucoup moins travaillé ensemble que sur les matchs précédents en termes de pressing, on a manqué de réalisme aussi, ce qui aurait pu faire la différence aujourd’hui parce que je pense qu’on doit mener bien avant, mais voilà c’est aussi ça le foot, on a fait une belle série et maintenant on a une belle semaine de travail qui arrive pour le déplacement à Lille ; on va essayer de faire le nécessaire pour rattraper ce match perdu et repartir sur une série positive, a analysé le gardien héraultais. Il faut continuer à garder la tête sur les épaules, travailler tous ensemble, rester solidaires et on ira chercher les quelques points qui nous manquent pour se maintenir. »

Le Melting-clubs du 11 avril Dans le Melting-Clubs du mardi 11 avril, on parle notamment du Toulouse FC avec la petite roublardiste de Branco van den Boomen pour éviter d'être suspendu en finale de Coupe de France. Il est aussi question, pour le deuxième jour consécutif, de la sortie à couteaux tirés d'Adil Rami du côté de Troyes mais ce n'est pas tout ...

