Coupe de France : le TFC rejoint par Annecy juste avant à la pause

Qui affronterà le FC Nantes en finale de la Coupe de France ? Tel est l'enjeu de l'autre demi-finale de la compétition qui oppose, depuis 20 heures 45, Annecy, pensionnaire de Ligue 2, à Toulouse, qui lui évolue en Ligue 1. Un match qui n'a pas mis longtemps à tenir toutes ses promesses avec de réelles occasions pour les Haut-Savoyards.

A la 15e minute, sur un centre de Bosetti, Costa remettait le ballon à son gardien trop mollement ce qui profitait à Shamal qui poussait Haug à la parade. Cinq minutes plus tard, un bon coup franc pour Annecy permettait à Demoncy de s'illustrer et de contraindre Haug à une seconde parade. Le TFC, un temps malmené, reprenait ensuite ses esprits et se procurait à son tour des occasions. Sur un centre de Van den Boomen, Costa smashait sa tête (28e) avant que Callens détourne en corner au prix d'un incroyable réflexe.

Huit minutes plus tard (36e), le club de L1 ouvrait le score. Un nouveau débordement de Van den Boomen permettait à Aboukhlal, au premier poteau, de placer une tête puissante qui trompait Callens sur sa gauche (0-1, 36e). Le FC Annecy revenait au score juste avant la pause sur un pénalty obtenu (faute de Suazo) et tiré par Bosetti (1-1, 48e).