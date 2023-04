Le TFC en liesse, Le Fée (Lorient) touché, un Strasbourg uni dans le feu de Bollaert

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

TFC : en finale de Coupe 66 ans après

Toulouse s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France en s'imposer hier à Annecy (2-1) dans un scénario de folie puisque les Violets ont inscrit le but de la victoire à la 85e et que les Savoyards ont cru avoir égalisé dans le temps additionnel. Le TFC va monter au Stade de France pour la première fois de son histoire et jouer une finale de Coupe pour la première fois depuis 66 ans, à une époque où il ne s'appelait pas comme ça. Son entraîneur, Philippe Montanier, a fait part de son émotion après la partie : "Ce sont des émotions très fortes, un ascenseur émotionnel, ce match. Il faut féliciter Annecy car nous sommes passés par un petit trou de souris mais comme on dit souvent, en Coupe, l'essentiel est de se qualifier. Cela nous amène pour une finale. Nous sommes très heureux du résultat. Il y a une grande émotion avec la communion avec notre public. On ne s'en lasse pas car ce n'est pas la première fois avec nos supporters. Cela fait 66 ans que le peuple violet attend ce moment et c'était à nous de faire ce qu'il fallait".

FC Lorient : Le Fée absent deux semaines

Absent contre Lille (1-3) dimanche dernier, Enzo Le Fée manquera les deux prochaines semaines de compétition, dont la réception de l'OM dimanche, en raison d'une blessure à une cuisse. C'est l'insider Mohamed Toubache-Ter qui l'a annoncé sur Twitter, assurant qu'il ne s'agissait pas d'une blessure diplomatique en raison de sa fin de contrat imminente : "Indisponibilité estimée à 15 jours pour le milieu de terrain lorientais, Enzo Le Fée ! Il est espéré pour le déplacement à Monaco, sinon ça sera un retour pour la réception de Toulouse, le 23 avril prochain. Drôle de blessure diplomatique… à bon entendeur".

Mais aussi...

RC Strasbourg : un pacte entre futurs partants

Ce vendredi soir, Strasbourg sera dans l'enfer de Bollaert pour y affronter un Lens euphorique. Les Alsaciens, qui ont accroché l'OM au Vélodrome (2-2) il y a un mois, ont des arguments à faire valoir. Et notamment le retour en grâce de cadres sur le départ. L'Equipe du jour note en effet qu'Alexander Djiku et Dimitri Liénard sont revenus à leur meilleur niveau depuis l'arrivée de Frédéric Antonetti. Les deux joueurs, en fin de contrat en juin, ne devraient plus être en Alsace la saison prochaine mais ils ont à cœur de laisser le RCSA en Ligue 1.

SCO d'Angers : Chetti mis à pied pour deux semaines

Condamné à quatre mois de prison avec sursis pour agression sexuelle, Ilyes Chetti a été mis à pied pour deux semaines par le SCO d'Angers. Le directeur de la communication du club de l'Anjou a précisé à L'Equipe qu'une décision définitive concernant l'international algérien serait prise à la fin de la saison. On se souvient que c'est parce qu'il l'avait cité en exemple, assurant que ce qu'il avait fait était arrivé à tout le monde, que le précédent entraîneur, Abdel Bouhazama, a été licencié...

Girondins de Bordeaux veut voir son équipe hausser le ton

Demain, les Girondins (2es) accueillent Bastia (5e) avec l'obligation de ne pas perdre. Leur entraîneur, David Guion, espère que ses joueurs sauront hausser le ton dans le sprint final : "Je pense que dans cette dernière ligne droite, on doit se concentrer et être complètement focus sur nous-mêmes. On doit faire le match qu'on décide de faire. On doit décider du match qu'on a envie de faire et on doit le faire. On doit imposer notre jeu, notre rythme sur les 9 matchs qu'il reste. C'est comme ça que l'on peut consolider cette seconde place. Si on a envie de mettre le pied sur le ballon ou accélérer ou faire mal a l'adversaire, on doit le faire. Par moment, on a envie d'être solide et compact pour avoir un peu plus d'espaces".