Umtiti inquiète déjà, ça bouge à Bordeaux, Nice a ciblé 3 recrues, un ex de Chelsea à Rennes ?

LOSC : Fonseca ménage déjà Umtiti

Samuel Umtiti a vécu, hier contre Empoli (1-2), sa première titularisation sous le maillot lillois. Maillot numéro 14 sur le dos, cheveux colorés, le champion du monde a ajouté trois quarts d’heure à son compteur après ses 30 minutes face au Havre mercredi (3-2). Arrivé dans le Nord il y a un peu plus d’une semaine, il doit d’abord retrouver une condition physique acceptable qui lui permettra de devenir le leader attendu de la défense. À l’entraînement, L’Équipe explique qu’Umtiti a déjà prévenu qu’il serait intransigeant... Face à Empoli, l’ancien défenseur du FC Barcelone a aussi été à l’origine d’une grosse occasion italienne en ratant son intervention dans le camp adverse, ce qui a provoqué une frappe d’Emmanuel Gyasi sortie par un Lucas Chevalier concentré (29e). Personne ne lui en voudra en interne, surtout pas Paulo Fonseca, qui tient à le protéger actuellement. « Il a joué 30 minutes l’autre fois puis 45 minutes aujourd’hui (hier). Nous devons faire attention à la condition physique de Sam, a-t-il affirmé après la rencontre. Il a bien joué, avec de l’expérience. Il n’a pas fait tous les entraînements cette semaine, mais a disputé 45 minutes très bien. » L’ancien Lyonnais a été remplacé par Bafodé Diakité après la pause.

Mais aussi...

Stade Rennais : Ugochukwu vers Strasbourg, Bakayoko in ?

Comme évoqué hier, Lesley Ugochukwu (19 ans) doit s’engager en faveur de Chelsea sous réserve d’une visite médicale concluante et pour une indemnité de transfert d’environ 30 millions d’euros. Selon RMC Sport, le joueur du Stade Rennais devrait ensuite être prêté une saison au RC Strasbourg, club filiale des Blues. Pour le remplacer dans l’effectif de Bruno Genesio, L’Équipe explique que Tiémoué Bakayoko, formé à Rennes et libre, fait partie d’une liste déjà bien affinée par les dirigeants bretons.

MHSC : c’est confirmé pour Adams, Nordin bientôt de retour ?

Dans son édition du jour, L’Équipe confirme que Akor Adams (23 ans) est en négociations avancées pour rejoindre le MHSC. Le buteur qui évolue à Lilleström (D1 Norvégienne), a inscrit 17 buts en 17 matches toutes compétitions confondues la saison dernière. Le montant du transfert se situerait à 5 M€. Par ailleurs, le retour d’Arnaud Nordin se précise. Blessé pendant la préparation estivale, l’attaquant héraultais pourrait revenir pour la reprise de la Ligue 1, selon Michel Der Zakarian.

SCO Angers : Bernardoni vers la Turquie

Après 181 matches joués en Ligue 1, Paul Bernardoni devrait vivre, à 26 ans, sa première expérience à l'étranger. D’après L’Équipe, Angers et le club turc de Konyaspor sont proches d'un accord autour d'un transfert dont le montant n'a pas filtré. Une fois la visite médicale passée, l'ancien gardien de l’ASSE devrait s'engager sur un contrat de courte durée, jusqu'en juin 2025.

Et enfin...

AS Monaco : Salisu proche de signer à l’ASM !

Un nouveau défenseur à l’AS Monaco ? D’après L’Équipe, le club de la Principauté pourrait conclure la semaine prochaine le transfert du défenseur ghanéen Mohammed Salisu en provenance de Southampton pour 15 millions d’euros. Certaines sources anglaises évoquaient ces dernières heures deux parties qui avançaient positivement.

OGC Nice : Ghisolfi a ciblé ses 3 prochaines recrues

Dans l’idéal, l’OGC Nice vise encore trois nouvelles recrues d’ici à la fermeture du mercato estival.

Selon Nice Matin, un arrière gauche, un défenseur central et un ailier droit « davantage dans la percussion que Gaëtan Laborde et Badredine Bouanani » seraient ciblés par le directeur sportif Florent Ghisolfi et son staff.

Girondins : Bordeaux prépare l'avenir

Les Girondins de Bordeaux préparent l’avenir. « A leur avantage depuis le début de la préparation, Mathias De Amorim et David Tebili sont en discussions pour la signature de leur premier contrat pro », affirme le journaliste de L’Équipe Emery Taisne sur son compte Twitter.

Stade de Reims : Koeberlé pas conservé à Annecy

Samuel Koeberlé, à l’essai à Annecy depuis la reprise, n’est pas conservé par le club savoyard. Selon L’Union, le jeune milieu de terrain défensif âgé de 18 ans est de retour au Stade de Reims. Reste à connaître les plans de Will Still avec lui la saison prochaine.

