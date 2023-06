Un ancien champion du monde vers Strasbourg, Rennes et Bordeaux mettent des gardiens à la porte !

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

RC Strasbourg : Vieira favori pour le poste d'entraîneur

Sans entraîneur depuis le départ d'un commun accord de Frédéric Antonetti mardi, le RC Strasbourg, désormais dirigé par les mêmes propriétaires que Chelsea, a sondé plusieurs candidats, dont Patrick Vieira, Sabri Lamouchi, Philippe Montanier et le Belge Karel Geraerts. Ce dernier tenait la corde selon RMC. Il est libre après la fin de son contrat avec l'Union Saint-Gilloise, qu'il a mené à une incroyable 3e place dans le championnat d'outre-Quiévrain. Mais le Racing n'était pas seul sur le coup, de nombreux clubs étrangers ayant noté les belles performances de Geraerts. Ce qui, selon L'Equipe, aurait incité Strasbourg à pencher pour Patrick Vieira.

FC Lorient : Ponceau suivi par le Celta et le Rayo Vallecano

Mundo Deportivo a révélé un intérêt de deux clubs de Liga, le Celta Vigo et le Rayo Vallecano, pour le jeune milieu offensif du FC Lorient Julien Ponceau. Auteur d'un but et quatre passes décisives en 31 matches, cet Angolais de naissance âgé de 22 ans serait libéré par les Merlus moyennant une indemnité de 3 M€. Le Celta aurait une longueur d'avance dans ce dossier car le Rayo doit d'abord vendre avant de pouvoir recruter. Le nom de Ponceau a été murmuré à l'oreille des dirigeants galiciens par Luis Campos, responsable du recrutement du PSG qui est également celui du Celta.

Girondins de Bordeaux : Poussin poussé vers la sortie

Titulaire à 35 reprises en L2 lors de la saison qui vient de s'achever mais rarement rassurant et encore moins convaincant, Gaëtan Poussin s'est vu signifier par les Girondins de Bordeaux qu'ils ne comptaient plus sur lui. Sous contrat jusqu'en 2025, le gardien de 24 ans va donc devoir se trouver un nouveau club ou accepter de rétrograder dans la hiérarchie...

Stade de Reims : un gardien chipé à Guingamp suite à une erreur administrative, un meneur arrive de Belgique

Selon l'insider Mohamed Toubache-Ter, le Stade de Reims serait en passe de recruter le jeune gardien Ewen Jaouen (17 ans). Celui-ci n'a pas trouvé d'accord pour signer un premier contrat professionnel avec Guingamp à l'issue de sa formation et, surtout, son bail Elite a été annulé suite à un problème administratif, ce qui fait qu'il se retrouve libre. Les Champenois ont reniflé la bonne affaire et devraient donc recruter pour trois saisons cet international U18.

Par ailleurs, le quotidien belge La Dernière Heure annonce un accord entre le club champenois et l'Union Saint-Gilloise pour le transfert de Teddy Teuma. Ce meneur de jeu franco-maltais de 29 ans a inscrit 9 buts et délivré 9 passes décisives en 32 matches de championnat la saison dernière. L'indemnité s'élèverait à 3 M€ mais pourrait doubler via le jeu des bonus.

Stade Rennais : Ugochukwu courtisé, résiliation pour Salin ?

Remplaçant de Steve Mandanda au Stade Rennais, Romain Salin ne sera pas conservé une année de plus par le club breton. Selon Mohamed Toubache-Ter, le gardien va voir son contrat résilié incessamment sous peu. « Il ne méritait pas cette sortie », regrette le spécialiste des transferts. Ce dernier affirme par ailleurs que le jeune Lesley Ugochukwu plaît à des écuries de Premier League mais que le SRFC ne veut pas voir partir cet été.

FC Lorient : Le Bris attendu lundi à la reprise

Après une saison réussie sur le banc du FC Lorient, Régis Le Bris avait des envies de départ cet été mais devra ravaler sa fierté. Selon RMC Sport, Loïc Féry s’est montré inflexible et attend son entraîneur dès ce lundi à la reprise. L’OGC Nice, un temps intéressé par son profil, s’est depuis orienté vers Francesco Farioli, qui pourrait être présenté la semaine prochaine au Gym.

VAFC : Mbaye Leye finalement sur le banc ?

En cours de rachat par les propriétaires de Southampton, Valenciennes travaille aussi sur le profil de son futur entraîneur. Le club avait étudié la piste Omar Daf pour succéder à Ahmed Kantari, qui a assuré l’intérim depuis le licenciement de Nicolas Rabuel au mois d’avril, mais l’ex-Sochalien a signé à Amiens. Alors que Sport Republic doit prendre le contrôle du VAFC d’ici à la mi-juillet, c’est désormais le nom de Mbaye Leye, 40 ans, qui revient avec insistance. L’ancien attaquant franco-sénégalais de Lorient (2004-2005) et d’Amiens (2006-2007) est libre. Il a été écarté du banc de Zulte-Waregem (BEL) au mois de mars, après un bilan en Jupiler Pro League de 5 victoires, 8 nuls et 16 défaites. Il avait aussi dirigé le Standard de Liège de décembre 2020 à octobre 2021.

MHSC : Boutrah au Vitesse Arnhem ?

Amine Boutrah, un temps cité à l’ASSE, au Montpellier HSC, au RC Strasbourg ou aux Girondins de Bordeaux, va s’envoler pour les Pays-Bas. Selon L’Équipe, le milieu de terrain de Concarneau (22 ans) a finalement décidé de s’engager au Vitesse Arnhem.

