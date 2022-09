Un ancien de l'OL dit non aux Girondins, un ex champion du LOSC au Stade Rennais ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Stade Rennais : Xeka (ex LOSC) en joker de Santamaria ?

Coup dur pour Baptiste Santamaria (27 ans). Le plus performant des milieux du Stade Rennais depuis le début de saison est sorti sur civière dimanche en début de match contre l’AJ Auxerre (5-0). S’il n’y a pas de fracture de la cheville gauche, France Bleu Armorique indique que les ligaments sont touchés et qu’une opération s'impose pour une convalescence de quatre mois. La possibilité de recruter un joker est à l'étude car le Stade Renais se retrouve amoindri dans un secteur qu'il n'a pas renforcé au mercato. Selon L’Équipe, la piste Xeka (27 ans), libre après être arrivé en fin de contrat au LOSC, pourrait ressurgir.

Montpellier HSC : Maouassa out 3 semaines

Touché dimanche aux ischio-jambiers à Angers, le Montpelliérain Faitout Maouassa souffre d'une lésion. Selon L’Équipe, son absence est estimée à environ trois semaines. Face au SCO? son remplaçant Wahbi Khazri avait été l’auteur d’une entrée calamiteuse.

AS Monaco : Nübel meilleur gardien de L1 ?

Très décrié la saison dernière à son arrivée en prêt en provenance du Bayern Munich, Alexander Nübel est bien parti pour mettre tout le monde d’accord en 2022-2023. Selon Stats Foot, le gardien allemand a réussi 36 arrêts en Ligue 1 au cours de l’actuel exercice. Plus que tout autre portier dans l'élite...

SC Amiens : Bariki intéresse la L1

Un serial buteur de Ligue 2 attise les convoitises avant le prochain mercato estival. Selon Foot Mercato, Mehdi Bariki (22 ans), qui a fait ses premiers pas chez les professionnels cette saison n’a eu besoin que d’un tout petit but face à Bastia le 20 août pour attirer les regards de plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. L’identité des formations en question n’a pas fuité.

Stade de Reims : Foket a repoussé plusieurs offres cet été

Blessé aux ischio-jambiers pendant plusieurs semaines, Thomas Foket a pourtant réussi à attirer le regard de courtisans au mercato estival. « Il y avait de l'intérêt et il y avait certainement des options mais cela n'a jamais vraiment été une possibilité, affirme le défenseur belge dans Wall Foot. Reims a clairement fait savoir qu'ils ne voulaient pas me laisser partir. Je n'ai pas non plus posé la question. C'est une saison très importante en France, parce que quatre équipes sont reléguées. Ça va être très excitant. Reims m'a tellement donné et c'est tout naturellement que je les aide maintenant aussi. Ce n'était jamais une option de les quitter, sinon ce serait pour une offre folle. »

Girondins : Briand ne restera finalement pas à Bordeaux

Jimmy Briand est désormais retraité du monde professionnel et ne restera pas aux Girondins de Bordeaux. « J’avais une reconversion prévue aux Girondins. On devait se revoir pour une éventuelle prolongation, mais le coach ne comptait pas sur moi. On a discuté de ma reconversion, entre une deadline trop courte et quelques divergences, j’ai préféré y renoncer. Je savais aussi que ça pouvait aussi aider le club », a-t-il glissé dans Sud Ouest. Selon Girondins4ver, l’ancirn attaquant de l’OL ne vas raccrocher les crampons pour autant et va effectuer des entraînements spécifiques auprès des attaquants U16 et U17 du FC Marmande 47 dans le cadre de son académie de coaching B-Striker.