Un crack de Monaco vers l’OM, un chèque à Lens, des départs XXL à Nice à Bordeaux ?

SCO d'Angers : Eneme-Ella, successeur désigné de Cho

Après le transfert de Mohamed-Ali Cho à la Real Sociedad, le SCO d'Angers se cherchait une nouvelle arme fatale en attaque. Il l'a trouvée du côté de l'Angleterre, où il a recrute Ulrick Eneme-Ella (21 ans). Formé à Auxerre puis à Salzbourg, passé par Amiens, le jeune attaquant était en fin de contrat à Brighton and Hove Albion. International français U19 et A gabonais, il est surtout connu pour une vidéo prise par William Saliba dans le vestiaire des Bleuets dans lequel il ne cachait rien de son intimité. Le SCO lui offre la possibilité de se faire un nom pour ses talents de buteur. Il s'est engagé pour trois saisons.

OGC Nice : après Galtier, Fournier vers la sortie ?

Alors que Christophe Galtier semble plus proche que jamais de rejoindre le PSG, Julien Fournier pourrait également quitter l’OGC Nice. Selon Sportitalia, de grosses tensions sont apparues entre lui et la direction des Aiglons ces dernières heures. La situation pourrait même évoluer dans les prochains jours, et pas à son avantage.

Stade Brestois : le fils de Fadiga arrive au SB29

Selon Loïc Tanzi, journaliste de RMC Sport, Noah Fadiga s’est engagé pour quatre ans avec le Stade Brestois. Le fils de Khalilou Fadiga occupe le poste d’arrière droit

MHSC : Chotard prolonge

Après Jordan Ferri en janvier et Téji Savanier au début du mois de juin, Montpellier a officialisé, hier, la prolongation de contrat de Joris Chotard. La durée du nouveau bail n'a pas été précisée. Apparu à 85 reprises sur les pelouses de Ligue 1 depuis ses débuts chez les professionnels à l'automne 2019, le jeune international Espoirs (20 ans, 5 sélections) sort d'une saison pleine (33 titularisations en Championnat, 1 but) sous les ordres d'Olivier Dall'Oglio.

RC Lens : Jean rapporte un petit chèque au Racing

Corentin Jean n'est plus un joueur du RC Lens. Après trois saisons – dont une en Ligue 2 – et 54 matches dans le Nord (7 buts), l'attaquant de 26 ans s'est engagé jusqu'en 2024 avec l'Inter Miami, pensionnaire de MLS (avec deux saisons supplémentaires en option). Pour racheter sa dernière année de contrat avec Lens, L’Équipe fait savoir que le club américain déboursera 1,2 M€.

AS Monaco : Minamino arrive dans 8 jours, Diop vers l'OM ?

En marge du match nul contre Saint-Gall hier, malgré l’ouverture de Jean Lucas (1-1), Philippe Clement a fixé la date d’arrivée de Takami Minamino. Acheté 15 millions d’euros à Liverpool ces derniers jours, l’international japonais est actuellement vacances dans son pays et débarquera à la fin du stage au Portugal, vendredi prochain. Par ailleurs, Foot Sénégal affirme que l’OM a pris contact avec les représentants de Sofiane Diop. Le milieu de 22 ans pourrait être poussé vers la sortie par l’ASM au mercato. Il est estimé à 20 M€ sur la plateforme Transfermarkt.

Toulouse FC : Dallinga débarque au TFC

Comme pressenti, Toulouse est sur le point de conclure la venue de Thijs Dallinga, meilleur buteur de D2 néerlandaise lors de la saison écoulée (32 réalisations). Le TFC et l'Excelsior Rotterdam se sont mis d'accord sur un transfert d'environ 2,5 M€, qui comprend des bonus et un pourcentage à la revente. Absent à la reprise de son club, Dallinga (21 ans), qui a déjà trouvé un accord contractuel avec son futur club, se trouverait déjà dans la Ville Rose.

Girondins : pas d’option levée pour Ahmedhodzic

La situation floue autour de l’avenir des Girondins de Bordeaux gangrène son marché des transferts. Et pour cause, le club ne sait pas s’il peut lever les options d’achat d’Anel Ahmedhodzic et Danylo Ignatenko. « Le club voulait à tout prix les garder, assure Clément Carpentier dont les proposs ont relayés par Girondins4Ever. Arrivés en janvier, ils furent l’une des rares satisfactions de la seconde partie de saison des Girondins de Bordeaux. Malheureusement, pour le défenseur bosnien, les Girondins ne pourront finalement pas lever l’option d‘achat de 4 millions d’euros en raison des énormes difficultés du club. En revanche, pour le milieu ukrainien, cela devrait pouvoir se faire. »

SCO Angers : Baticle a encore deux postes à renforcer

Avec pas moins de dix départs déjà enregistrés, le SCO d’Angers est en pleine refonte de son effectif pour la saison prochaine. « Chaque année, c’est un chantier. Cette fois, c’est presque un nouveau cycle à lancer », reconnaît Gérard Baticle dans L’Équipe. Profondément chamboulé, le groupe devrait encore se délester des retours de prêt (Bernardoni, Diony, Bobichon, Thioub…) invités à trouver d’autres points de chute. Baticle, enclin à troquer son système à cinq défenseurs pour une défense à quatre, cible encore deux postes : un défenseur central et un attaquant, aux profils plutôt expérimentés. « L’an dernier, j’avais beaucoup de leaders, rembobine-t-il. J’en ai perdu quelques-uns qui étaient de vrais garants de l’ADN du SCO. » À ce titre, la prolongation de Pierrick Capelle devrait être annoncée dans les prochains jours.

