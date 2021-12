Un favori pour l’après Kovac, une recrue arrive à Bordeaux, Caci et Kolo Muani bientôt réunis ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Porozo première recrue bordelaise ?

Le mercato hivernal des Girondins risque d’être animé. Actuellement 17e de Ligue 1, l'équipe de Vladimir Petković a besoin de points et donc de recrues pour remonter au classement. L’objectif pour le mercato est d’enrôler un défenseur et deux milieux de terrain comme l’indique Foot Mercato. Le club aquitain songerait sérieusement à s’octroyer les services de Jackson Porozo évoluant dans le secteur défensif. Il avait failli venir l’été dernier en terres bordelaises mais une faute d’accord dans le deal avait fait capoter son arrivée. Maintenant que Gérard Lopez est actionnaire majeur de Boavista, club portugais dans lequel Porozo évolue actuellement, le transfert pourrait bel et bien se réaliser. Le natif de San Lorenzo en Équateur pourrait arriver avec option d’achat cet hiver.

Caci à Francfort avec Kolo Muani ?

Alors que Randal Kolo Muani pourrait signer à Francfort à l’été 2022, il pourrait être rejoint par Anthony Caci (24 ans). Si une prolongation ne semble pas proche de se conclure, RMC Sport croit savoir que le latéral gauche du RC Strasbourg a des chances de rebondir en Bundesliga. Notamment Francfort et Mayence. « J’aimerais bien prolonger dans mon club formateur. Je suis en discussion avec mon président. On verra bien dans les prochains mois ce qu’il va se passer. Pour l’instant, je suis Strasbourgeois et toujours fier de l’être », a récemment glissé Caci que ses dirigeants pourraient retenir cet hiver.

Clément pour succéder à Kovac ?

Mis sur la touche hier à l’AS Monaco, Nico Kovac pourrait voir émerger très bientôt son remplaçant ç la tête de l’équipe fanion. Selon L’Équipe, Philippe Clement (47 ans) tiendrait la corde pour prendre la suite sur le Rocher. Aujourd'hui à la tête du FC Bruges, le technicien belge serait le favori devant Paulo Fonseca et Jesse Marsch, récemment limogé du RB Leipzig.

Le vestiaire de l’ESTAC choqué pour Batlles

Remercié par les dirigeants de Troyes hier, tout comme Kovac, Laurent Batlles a été remplacé au pied levé par Erick Mombaerts avant que Bruno Irles ne prenne sans doute la suite. Des divergences avec le City Group auraient été à l’origine d’un départ qui a profondément choqué ses joueurs. « Les joueurs troyens sont sous le choc… beaucoup viennent de l’apprendre via le communiqué de l’ESTAC, affirme l’insider Mohamed Toubache-Ter. Batlles est un coach très apprécié de son groupe, de son staff. Rares sont les coachs qui font cette unanimité… coach d’une grande intégrité et pas parano… LUI. »

