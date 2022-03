Un petit cadeau de Mourinho à Nice, un club de plus sur Hwang (Bordeaux), Reims respire

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

OGC Nice : Kluivert ne retournera pas à Rome

Prêté avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison à l'OGC Nice par l'AS Rome, Justin Kluivert ne devrait pas évoluer sous les couleurs des Giallorossi la saison prochaine. En effet, selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l’ailier gauche néerlandais n'entrerait toujours pas dans les plans de José Mourinho, qui espèrerait s'en séparer lors du prochain mercato estival. Reste désormais à savoir si le club azuréen va lever l'option d’achat comprise dans son prêt fixée à 15 M€.

Girondins : Fribourg sur Hwang

Fer de lance des Girondins de Bordeaux lors de la première moitié de saison, Ui-Jo Hwang marque clairement le pas depuis 2022. Malgré la confiance renouvelée de David Guion, l’attaquant sud-coréen se traîne comme une âme en peine sur le front de l’attaque du club aquitain et devrait partir au mercato estival. Outre l’intérêt déjà éventé de l’OM, MSV Foot affirme que le club allemand de Fribourg est intéressé par son profil. En fin de contrat en juin 2023, le joueur de 29 ans est coté à 7 M€ par la plateforme Transfermarkt.

SCO Angers : Belkhdim bientôt signé ?

Le SCO d’Angers prépare l’avenir. Selon Foot Mercato, le club angevin commence à travailler sur la signature de contrats professionnels. Yassin Belkhdim (20 ans), milieu de terrain international U23 marocain, devrait signer un bail de trois années. Mönchengladbach et Cologne restent malgré tout toujours aux aguets et pourraient être tentés de formuler une contre-proposition.

Stade de Reims : l'infirmerie se vide avant Troyes

À quatre jours du périlleux déplacement à Troyes, pour le compte de la 30e journée de Ligue 1 (15h), Oscar Garcia voit son infirmerie se vider. Selon Reims VDT, El Bilal Touré et Jens Cajuste ont repris l’entraînement et pourraient donc postuler pour une place dans le groupe champenois dans l’Aube. Le coach espagnol devrait en dire plus en fin de semaine en conférence de presse.

OGC Nice : Dante craque pour Galtier

Habitué à travailler avec de grands coachs, Dante a rendu hommage à son technicien actuel, Christophe Galtier dans une interview. « Ce qu’il a fait à Saint-Étienne, puis à Lille, et maintenant avec nous, à Nice, c’est remarquable. Et j’en ai connu, des grands entraîneurs, a-t-il avoué au micro de BFM TV. C’’est quelqu’un avec qui tu auras plaisir à travailler pendant trois, quatre ou cinq ans. Il y a des entraîneurs, tu travailles avec eux deux ans, et il faut que ça s’arrête. Mais lui, tu sens que tu peux vivre longtemps à ses côtés. »

