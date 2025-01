Nice perd gros, Lopez remet au pot à Bordeaux, le dossier Meïté (OM) patine, Jota lâche Rennes !

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : Ineos ne financera pas le marché estival

Hier soir, Romain Molina a expliqué sur X que le propriétaire de l’OGC Nice, Ineos, n’avait aucune intention de venir en aide aux Aiglons l’été prochain : « Le projet ambitieux Ineos à Nice est fini : même cet été, la direction ne donnera pas un sou pour le mercato. Le club va devoir se débrouiller tout seul, Ineos ayant d’autres priorités et soucis avec Manchester United… ». Une absence d’investissement qui laisse à penser que la compagnie britannique pourrait bientôt vendre le Gym…

SB29 : les mots forts de Camara après la défaite contre Donetsk

Hier soir, le Stade Brestois a laissé filer une belle occasion de se rapprocher de la qualification directe pour les 8es de finale de la Champions League en s’inclinant contre le Shakhtar Donetsk (0-2), à Gelsenkirchen. Au micro de Canal+, le milieu Mahdi Camara a reconnu que son équipe était passée au travers mais il a promis un rebond : « C’est une belle équipe, ils ont été au-dessus, que ce soit physiquement, techniquement, dans les duels… Ils nous ont mangés, c’est une défaite logique, mais on sait où on est, en Ligue des champions. Il faudra apprendre de ce genre de match. On sait qu’on peut être largement meilleurs, on a péché dans plein de domaines. On est en C1, toutes les équipes sont fortes et on n’a pas été bons. On est désolé pour les supporters, on est déçu et on veut montrer un autre visage la prochaine fois. On ne veut pas s’arrêter là, il y a beaucoup de travail qui nous attend et encore beaucoup de matches ».

OM : un agent trouble parasite le dossier Meïté

Toujours intéressé par le profil de Bamo Meïté, Montpellier lorgne toujours un prêt du défenseur central de l’OM. D’abord déterminé à vendre le joueur, le club phocéen se montrerait aujourd’hui ouvert à conclure un prêt avec le le club héraultais.

Mohamed Toubache-Ter estime que c’est le « cadeau » que l’OM serait prêt à faire au MHSC, avec qui il entretient d’excellents rapports. Un intermédiaire, aucunement rattaché aux deux clubs, freinerait toutefois aujourd’hui la conclusion du deal. Sa présence dans l’opération agacerait le board marseillais. Meïté, de son côté, souhaite jouer et venir à Montpellier.

RC Strasbourg : Bakwa absent plusieurs semaines

Coup dur pour les Alsaciens : Dilane Bakwa va manquer plusieurs semaines de compétition. Victime d’un coup d’Ulisses Garcia en première période dimanche (1-1), l’ailier droit souffre d’une entorse du genou droit. L’Equipe assure qu’il est absent certain pour Lille samedi mais qu’il devrait être out beaucoup plus longtemps.

MHSC : Gasset et la théorie du yo-yo

Après la victoire contre Monaco (2-1), l’entraîneur du MHSC, Jean-Louis Gasset, a été interrogé par Le Midi Libre sur l’inconstance de son équipe. Sa réponse a été déroutante : « Je vous ai dit : un coup c’est oui, un coup c’est non. Dimanche, c’était oui. Contre Angers, c’était non. À Lyon, c’était oui. Au Puy, c’était non. Je fais du yo-yo. Je vis avec un yo-yo. Quand ils sont comme ça, j’en perds ma voix de leur expliquer que le football, c’est difficile. Mais là, ils sont bien, ils sont bien dans leur peau. Mais ils sont fatigués, ils sont morts. Il faut sortir du terrain comme ça. Et après, fin mai, on verra où on est ».

Stade de Reims : l’OL, le Stade Rennais et le RC Lens lorgnent des Champenois

Le média Reims VDT a publié la liste des recruteurs présents à Delaune dimanche pour le match entre les Champenois et Le Havre (1-1). On y trouvait des représentants de l’OL, du Stade Rennais, du RC Lens mais également d’Ipswich, du Paris FC, de Sankt Pauli, de Gérone, de Bologne, de West Ham, d’Hambourg, de Valence, de Sunderland et de la Fiorentina. Du beau monde, qui augure un bel avenir pour les Rémois surveillés ce jour-là.

Girondins : Lopez va devoir remettre 600.000€ au pot

Comme relayé mardi sur notre site, le redressement judiciaire des Girondins a été prolongé jusqu’à la fin de la saison par le tribunal de commerce de Bordeaux. Mais pour boucler l’exercice, Gérard Lopez devra injecter 600.000€ dans les caisses. Le propriétaire du FCGB s’était engagé à apporter 1 M€ mais il n’a pour le moment versé « que » 800.000€. Pour respecter tous les engagements et boucler la saison, le cabinet Mazars, spécialisé dans les audits et l’expertise comptable, estime qu’il devra encore payer 600.000€, selon L’Equipe.

Stade Rennais : Jota retourne au Celtic Glasgow

Arrivé en grande pompe mais à court de forme l’été dernier, Jota va déjà quitter le Stade Rennais. Selon Ouest-France, le milieu offensif portugais va retourner au Celtic Glasgow sous la forme d’un transfert sec. Si l’attaquant japonais Kyogo Furuhashi est attendu pour faire le chemin inverse, les deux opérations ne seraient pas liées.

Le Havre : Ballo-Touré en approche ?

Fodé Ballo-Touré, qui vient de résilier son contrat avec l’AC Milan, est libre de s’engager où il veut au cours de ce mercato hivernal. Pisté par l’ASSE l’été dernier, le latéral gauche sénégalais de 28 ans va avoir des prétendants, lui qui a un joli CV avec des passages par le PSG, où il a été formé, ainsi que l’AS Monaco ou encore Fulham.

Foot Mercato affirme que Le Havre s’intéresse à son profil et discute déjà avec l’entourage du joueur, qui devra accepter de faire des efforts sur le plan financier rejoindre la formation normande. En Serie A, Monza serait aussi sur le coup. Les pourparlers vont continuer dans les prochaines heures.

AS Monaco : un chèque de 6 M€ pour Matsima

Prêté par l’AS Monaco, Chrislain Matsima va s’engager définitivement à Augsbourg, qui va lever de manière anticipée l’option d’achat (conditionnée à la base au nombre de matchs et au maintien). Selon le journaliste du Parisien Marc Mechenoua, le club de la Principauté va récupérer 6 millions d’euros bonus compris + 15% sur une revente. Le défenseur central de 22 ans va signer un contrat de 4 ans avec le club allemand.

Prêté par Monaco, Chrislain Matsima va s’engager définitivement à Augsbourg, qui va lever de manière anticipée l’option d’achat (conditionnée à la base au nombre de matchs et au maintien).



L’ASM va récupérer 6 M€ bonus compris + 15% sur une revente. Contrat de 4 ans. #Mercato https://t.co/MI4d5oRoLY — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) January 22, 2025

Montpellier HSC : Nicollin freine l’arrivée de Salama

Après avoir vu son arrivée capoter au FC Nantes ce mois-ci, Amine Salama était courtisé par Montpellier mais, là non plus, l’opération ne se concrétisera pas. Mohamed Toubache-Ter raconte le frein bloquant sur X : « L’accord était presque trouvé, mais Jean Pierre Caillot a eu la bonne idée de montrer une compilation vidéo du joueur au président Nicollin. Monsieur Nicollin est dans le coma, transfert annulé !!! »