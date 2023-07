Wahi rêve du PSG, Benjamin Mendy en L1, Lille et Rennes disputent une recrue à l’OM !

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Stade Brestois : Jonas Martin a signé deux ans

Comme pressenti ces derniers jours, Jonas Martin (34 ans) a rejoint le Stade Brestois de manière officielle. Libre depuis son départ du LOSC ce week-end, le milieu de terrain s’est engagé pour les deux prochaines saisons.

LOSC : Lille pousse pour Orban

Alors que Jonathan David dispose d’un bon de sortie, IGnazio Genuardi affirme que le LOSC pousse les négociations au sujet de la pépite Lucas Orban (La Gantoise). « Les deux clubs n’ont pas d’accord pour le moment, mais le Nigérian a d’ores et déjà donné son feu vert pour un bail de 5 ans, glisse le spécialiste des transferts sur Twitter. D’autres formations européennes sont sur les rangs, mais les Dogues ont aujourd’hui la préférence d’un joueur qui a notamment repoussé les avances de Strasbourg. Les Buffalos ont un peu baissé leur prix, mais les dirigeants nordistes doivent encore faire un vrai effort. »

Alors que J.David dispose d’un bon de sortie, #Lille pousse les négos au sujet de la pépite #Orban (La Gantoise). Les deux clubs n’ont pas d’accord pour le moment, mais le Nigérian a d’ores et déjà donné son feu vert pour un bail de 5 ans. #Mercato #LOSC — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) July 18, 2023

Mais aussi...

MHSC : Wahi rêve du PSG mais file vers Strasbourg ?

Courtisé par de nombreux clubs, Elye Wahi écoute attentivement la proposition de Chelsea, qui pourrait le conduire à Strasbourg la saison prochaine. Selon Foot Mercato, l’attaquant du MHSC pourrait ainsi être acheter par les Blues et être prêté pour une saison au RC Strasbourg avant de rallier Londres. De son côté, le PSG ne serait pas en reste. « Antero Henrique s’implique sur la piste pour le PSG, affirme Sports Zone. Pour l’heure, seul Chelsea est vraiment passé à l’action et souhaite acheter le joueur pour le prêter dans la foulée à Strasbourg. Toujours est-il que les discussions avec Henrique motivent le joueur pour rejoindre le PSG, sa destination rêvée. Le besoin cruel de signer des joueurs français pour les listes UEFA lui donnent un réel espoir de rejoindre son club de cœur. Un autre club reste aux aguets, mais le jeune Montpelliérain entend bien temporiser en attendant le PSG. Semaine décisive. »

FC Lorient : Koné courtisé, Mendy arrive !

D’après L’Équipe, deux clubs se sont mis sur la piste d'Ibrahima Koné. L’attaquant de 24 ans intéresse depuis plusieurs mois Blackburn, pensionnaire de Championship, et depuis quelques semaines Almeria, qui a vendu El-Bilal Touré à l'Atalanta. Les deux clubs négocient avec le FC Lorient pour racheter les trois dernières années de contrat de l'international malien. Si Koné n'est pas placé sur la liste des transferts, les Merlus sont disposés à le laisser partir. Mais pas à n'importe quel prix : Lorient en attend pas moins de 7-8 millions d'euros. Par ailleurs, le club breton a annoncé l'arrivée de Benjamin Mendy pour deux ans.

MHSC : 7 M€ pour Estève !

Maxime Estève (21 ans) fait partie des joueurs du MHSC disposant d'un bon de sortie cet été. Si Sassuolo avait proposé 6 millions d'euros il y a quelques semaines, le club italien a finalement choisi de se faire prêter le Niçois Mattia Viti. D’après L’Équipe, d’autres pistes se sont ouvertes pour le défenseur central héraultais, dont celle de l'Union Berlin. Le club de Bundesliga a proposé 7 millions d'euros à Montpellier. Les discussions doivent se poursuivre.

RC Strasbourg : l’OGC Nice fait le forcing pour Bellegarde

Selon RMC Sport, l’OGC Nice veut absolument recruter Jean-Ricner Bellegarde mais la première proposition a été refusée par le RC Strasbourg. « Nouvelle offre à venir, précise le journaliste Fabrice Hawkins. Les Strasbourgeois envisagent de garder leur milieu s’il n’y a pas d’offre à la hauteur, quitte à le laisser aller au bout de son contrat (juin 2024). »

❗️Nice veut recruter Jean-Ricner Bellegarde mais la première proposition a été refusée par Strasbourg

➡️ Nouvelle offre à venir



🔹Les Strasbourgeois envisagent de garder leur milieu s’il n’y a pas d’offre à la hauteur, quitte à le laisser aller au bout de son contrat (juin 2024) pic.twitter.com/T1oPpEb6V3 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 18, 2023

Et enfin...

Stade de Reims : Khadra, l’attaquant tant recherché ?

Joueur offensif polyvalent, Reda Khadra (22 ans) n'a plus qu'un an de contrat à Brighton. À la recherche d'un élément apportant de la profondeur à son effectif, le Stade de Reims est proche de le recruter. D’après L’Équipe, l’Allemand formé au Borussia Dortmund était prêté à Blackburn, à Sheffield United puis à Birmingham lors des deux dernières saisons, pour un total de 56 matches de D2 anglaise (8 buts, 5 passes).

SM Caen : Capton pourrait reprendre les parts d'Oaktree

En pleine préparation avant le début de la saison de L2, le 5 août, le SM Caen est toujours dans le flou au sujet de son actionnariat. Son propriétaire, le fonds d'investissement Oaktree qui détient 80 % des parts, a exprimé son souhait de se désengager il y a plusieurs semaines. Face à cette situation, L’Équipe explique que Pierre-Antoine Capton, co-actionnaire et président du conseil de surveillance du Stade Malherbe, réfléchit à la possibilité de reprendre les parts d'Oaktree selon un montage qui doit encore être défini. L’homme d'affaires, cofondateur de la société Mediawan, est à l'origine de la venue d'Oaktree au SM Caen en 2020.

Sedan : Cotret rachète le club et espère réintégrer le National

Le banquier d'affaire rémois Guy Cotret a repris, avec deux associés, le club de Sedan à la suite de la cession par Marc Dubois de 100 % de ses parts dans la SAS. Les trois investisseurs se sont engagés à résorber la dette de 900 000 € et ont obtenu l’abandon du compte courant de Marc Dubois (1,2 M€) assorti d’une clause de retour à meilleure fortune sur une durée de six ans. Ils prévoient de régénérer le capital du club à hauteur de 1,2 M€, tout en voulant bâtir un budget de 3,2 M€ si le CSSA, qui a fini 7ede National, et actuellement exclu des Championnats nationaux, était repêché. Aidés par Francis Roumy, président de 1989 à 2001, les nouveaux propriétaires ont saisi le CNOSF.

OM : Lille et Rennes débarquent sur Matar Sarr (Tottenham)

Un temps cité à l’OM cet été, Pape Matar Sarr ne parvient pas à s’imposer à Tottenham depuis son arrivée en 2020. Selon Le 10 Sport, l’idée d’un prêt pour la saison 2023-2024 est à l’étude et trois clubs de Ligue 1 sont déjà sur le coup en plus de l’OM : le LOSC et le Stade Rennais. Pour l’heure, les Spurs n’ont pas encore tranché.

🔴 Si Tottenham accepte de prêter Pape Matar Sarr 🇸🇳, l’OM, Lille et Rennes seraient intéressés pour faire venir le milieu de terrain selon ⁦@le10sport⁩. #MercatoSRFC https://t.co/G4itW9wdNE — Actu SRFC (@ActuSRFC_) July 18, 2023

