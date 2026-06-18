FC Nantes : à peine arrivé, Der Zakarian lance un SOS aux supporters

Nommé entraîneur du FC Nantes en Ligue 2, Michel Der Zakarian revient dans un club qu’il connaît bien, dans un contexte de relégation et de fortes tensions avec les supporters

Le FC Nantes repart en Ligue 2 avec un visage familier sur son banc : Michel Der Zakarian. L’entraîneur, déjà passé à plusieurs reprises chez les Canaris, retrouve un club en crise sportive et institutionnelle, marqué par la relégation et une fracture persistante avec une partie de ses supporters.

Le technicien de 63 ans devra composer avec un climat particulièrement sensible à la Beaujoire, où la contestation contre la direction et les dernières saisons difficiles reste vive. La relation entre la Tribune Loire et les dirigeants s’est notamment tendue ces derniers mois, dans un contexte de résultats décevants et de perte de confiance généralisée.

Der Zakarian connaît bien ces ambiances électriques. Lors de son premier passage, il avait déjà été confronté à des épisodes de forte tension, notamment un envahissement de terrain contre Toulouse en 2007, symbole d’une époque où le club luttait déjà pour son maintien et sa stabilité.

Der Zakarian lance un appel aux supporters

Conscient de ce contexte, l’entraîneur appelle à l’apaisement et à la mobilisation générale. Il insiste sur le rôle du public nantais, réputé pour sa ferveur mais aussi capable de basculer dans la contestation :

« Lors de mon premier passage, ç’avait été la même chose. J’avais connu un envahissement de terrain contre Toulouse lors de la dernière journée (en mai 2007). On avait eu une discussion avec les responsables de la Brigade Loire et c’était reparti. Ils avaient été derrière nous, ils avaient aidé l’équipe à se sublimer pour retrouver la Ligue 1. Tout le monde doit tirer dans le même sens. On a besoin d’avoir un stade chaud. Mais il faut aussi une équipe pétillante et retrouver le goût de la victoire à la Beaujoire », a-t-il déclaré pour L’Équipe.

Au-delà du souvenir, le message est clair : pour espérer remonter rapidement en Ligue 1, le FC Nantes devra reconstruire un équilibre entre terrain et tribunes. Une mission délicate pour Der Zakarian, qui connaît autant les forces que les fragilités de la maison jaune et verte. Entre pression populaire, exigence sportive et nécessité de résultats immédiats, son retour s’annonce comme un test majeur pour un club en quête de stabilité.