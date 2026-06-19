RC Lens : Thauvin craque et règle ses comptes avec le vestiaire de l’OM

Dans le documentaire Charbonneurs, diffusé sur Ligue 1+, Florian Thauvin revient sans filtre sur son expérience à l’OM et met en contraste l’ambiance du RC Lens avec celle de son ancien club.

Le documentaire Charbonneurs, consacré à la saison historique du RC Lens, offre une plongée intime dans les coulisses du club artésien. Parmi les séquences les plus marquantes, Florian Thauvin se livre avec une rare franchise sur son parcours, entre blessures, incompréhensions et reconstruction.

Le champion du monde 2018 revient notamment sur une expérience vécue lors de son passage à l’OM, qu’il utilise comme point de comparaison avec l’environnement actuel à Lens. Dans une scène forte, il raconte : « Deux jours après mon opération, j’arrive, toute l’équipe était en train de manger ensemble. J’entre dans le self. Frérot, j’étais en béquilles comme toi, il n’y a pas un mec qui s’est levé, pas un mec qui est venu me dire bonjour. »

Thauvin au fond du trou avant la renaissance

Cette séquence illustre le contraste qu’il établit entre deux vestiaires qu’il a connus à des moments clés de sa carrière. À Lens, Thauvin insiste au contraire sur un cadre plus solidaire et une attention collective portée aux joueurs, notamment dans les moments difficiles, comme la blessure de son coéquipier Jonathan Gradit.

Le documentaire montre également un joueur marqué par les difficultés rencontrées ces dernières années, notamment après certains épisodes de rejet en Ligue 1, et par une trajectoire faite de doutes avant son arrivée dans le Nord. Dans Charbonneurs, il évoque ces blessures invisibles avec émotion, allant jusqu’aux larmes face caméra. Au fond du trou avant une renaissance, Thauvin a réussi son retour dans l’élite avec 14 buts et 10 passes décisives avec le RCL.

Au-delà du témoignage personnel, Charbonneurs met en lumière l’évolution du RC Lens vers un club structuré et humainement soudé, où les valeurs de collectif sont mises en avant. Une philosophie que Thauvin semble aujourd’hui pleinement embrasser, après une carrière faite de contrastes forts entre ses différents passages en club.