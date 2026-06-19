FC Nantes Mercato : une vague de départs vers l’OM s’annonce !

Habitués aux transferts entre le FC Nantes et l’OM chez les hommes, les deux clubs pourraient voir leurs liens se renforcer cet été… chez les féminines.

Si des transferts ont déjà eu lieu par le passé entre le FC Nantes et l’OM chez les hommes, l’intersaison s’annonce mouvementée du côté du FC Nantes… féminin. Quelques semaines après le départ de Nicolas Chabot, architecte de la meilleure saison de l’histoire des Canaries en Première Ligue, plusieurs cadres de l’effectif pourraient à leur tour prendre la direction de Marseille.

Déjà nommé à la tête de l’OM féminin pour succéder à Corinne Diacre, Nicolas Chabot a rapidement retrouvé un visage familier en obtenant la signature de Maureen Cosson. La défenseure nantaise a officialisé son arrivée dans la cité phocéenne ces derniers jours, lançant ainsi ce qui ressemble à un véritable rapprochement entre les deux projets sportifs.

Trois autres joueuses arrivant en fin de contrat avec le FC Nantes devraient suivre le même chemin. La gardienne canadienne Emily Burns, l’attaquante Louise Fleury et la défenseure Nelly Da Cruz Rodrigues sont annoncées proches de l’Olympique de Marseille pour la saison 2026-2027. Leur départ a été précédé par l’annonce officielle de leur fin d’aventure sous les couleurs nantaises.

Un noyau nantais pour lancer le projet marseillais

Pour l’OM, fraîchement promu dans l’élite du football féminin français, l’opportunité est idéale. Le club phocéen pourrait s’appuyer sur des joueuses qui connaissent parfaitement les méthodes de Nicolas Chabot et qui ont contribué aux excellents résultats du FC Nantes ces derniers mois.

Emily Burns s’est notamment imposée comme l’une des gardiennes les plus performantes du championnat, tandis que Louise Fleury a apporté son expérience et sa qualité offensive tout au long de la saison. De son côté, Nelly Da Cruz Rodrigues connaît déjà l’environnement marseillais pour avoir porté les couleurs de l’OM entre 2022 et 2023.

La fin d’un cycle au FC Nantes

Ces départs illustrent la fin d’un cycle pour le FC Nantes féminin. Malgré une saison historique conclue dans le haut du classement et une qualification pour les play-offs du championnat, le club voit partir plusieurs éléments majeurs de son projet sportif.

Reste désormais à savoir si d’autres joueuses nantaises feront le choix de rejoindre Nicolas Chabot à Marseille. Une chose est sûre : l’OM est en train de bâtir une équipe fortement inspirée du modèle qui a permis au FC Nantes de franchir un cap ces deux dernières saisons.