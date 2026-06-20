RC Lens Mercato : un nouveau cador de Ligue 1 fonce sur Loïs Openda !

Ancien buteur du RC Lens, Loïs Openda continue d’attirer les convoitises malgré une saison compliquée à la Juventus. Un nouveau club de Ligue 1 s’ajoute à la liste des clubs intéressés.

Passé par le RC Lens lors de la saison 2022-2023, Loïs Openda reste l’un des attaquants les plus marquants récemment passés par l’Artois. Auteur d’une saison exceptionnelle sous le maillot sang et or, il avait ensuite pris la direction du RB Leipzig avant de rejoindre la Juventus, où son adaptation s’est révélée beaucoup plus difficile.

Aujourd’hui, l’attaquant belge traverse une période délicate en Serie A, avec des statistiques bien en dessous de ses standards habituels. Une situation qui pousse la Juventus à envisager une vente ou un prêt dès le prochain mercato estival.

L’OL a manifesté un intérêt

Dans ce contexte, plusieurs clubs européens surveillent de près son dossier. En Ligue 1, l’AS Monaco s’était déjà positionné ces derniers jours, mais un nouveau prétendant s’est invité dans la course : l’Olympique Lyonnais. Selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, l’OL aurait récemment manifesté un intérêt pour l’ancien Lensois, afin de renforcer son secteur offensif.

Nottingham Forest et l’Eintracht Francfort restent également à l’affût, confirmant un marché très ouvert autour du joueur de 26 ans.

Un dossier suivi de près par les supporters lensois

Du côté du RC Lens, le nom d’Openda continue de faire réagir. Son passage éclair mais marquant à Bollaert reste encore dans les mémoires, et l’idée d’un retour en Ligue 1, même indirect via un autre club, entretient forcément la curiosité des supporters.

Pour l’heure, aucune décision n’a été prise, mais la Juventus semble prête à trancher rapidement. Entre relance en Ligue 1 ou nouveau défi à l’étranger, l’avenir de Loïs Openda s’annonce une nouvelle fois animé lors de ce mercato d’été.