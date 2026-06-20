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FRANCE

FC Nantes Mercato : une réponse définitive est déjà tombée pour Alexandre Mendy

Par William Tertrin - 20 Juin 2026, 17:00

Alors que le nom d’Alexandre Mendy avait émergé autour du FC Nantes, la rumeur a vite été refroidie.

La rumeur avait commencé à enfler : Alexandre Mendy, attaquant de Montpellier et meilleur buteur de Ligue 2 en activité, aurait pu intéresser le FC Nantes pour renforcer son secteur offensif. Mais très vite, la rumeur a été douchée.

Franck Kita et Philippe Mao pas intéressés

En effet, Emmanuel Merceron a apporté un éclairage différent sur ce dossier. L’insider, régulièrement bien informé sur les coulisses du FC Nantes, a été particulièrement clair : le profil de Mendy ne semble tout simplement pas cocher les cases du recrutement nantais mené par Franck Kita et Philippe Mao.

Le message est donc assez limpide : ce dossier n’est pas une priorité, ni même une piste sérieusement étudiée en interne. Dans un contexte où le FC Nantes va devoir se reconstruire pour sa saison de Ligue 2, cette mise au point vient refermer une rumeur qui n’aura vraiment pas fait long feu.

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